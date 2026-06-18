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加州州長紐森未申報36筆「受益捐款」 面臨3.1萬元罰款

編譯陳盈霖／綜合報導
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加州公平政治實踐委員會計畫對加州州長紐森，處以未即時申報受益捐款的罰款。（歐新社...
加州公平政治實踐委員會計畫對加州州長紐森，處以未即時申報受益捐款的罰款。（歐新社）

Johnson City Press報導，「加州公平政治實踐委員會」（California Fair Political Practices Commission，FPPC）計畫對加州州長紐森（Gavin Newsom）處以3萬1500美元罰款，因其未能即時申報36筆總額超過550萬美元的「受益捐款」（behested payments），違反「政治改革法」（Political Reform Act）。

根據委員會對紐森提出的投訴文件，2025年1月7日南加州爆發毀滅性寶馬山（Palisades）與伊頓（Eaton）野火後，加州消防基金會收到其中34筆捐款。投訴中列出的「付款方」包括BlackRock、PayPal和Uber Eats等。媒體The Center Square聯繫紐森辦公室，截稿前尚未獲得回應。據報他已同意支付這筆罰款。

根據The Center Square，委員會於18日上午10時在沙加緬度（Sacramento）舉行的會議上，對紐森罰款案進行表決。該案屬於同意議程一部分，意味著會與其他五項議案一併以單次表決通過。民眾可上會議直播網站fppc.ca.gov/events/commission-hearings/2026/june-2026-agenda。

根據加州公平政治實踐委員會定義，受益捐款是指「民選官員要求某個個人或組織，向另一個個人或組織提供慈善捐款或其他捐助」。凡單筆金額超過5000美元，都需在支付後30天內提交報告。由於這些捐款發生於官方宣布緊急狀態期間，因此只有單筆超過5萬美元門檻的款項才被列為委員會投訴範圍。最終該組織對紐森提出18項指控，每項因未即時申報處以1750美元。

委員會表示，「由民選官員要求進行的付款，包括慈善捐款等，可能成為捐贈者用來博取官員好感的一種方式。根據政治改革法，當此類款項出現時，需即時、透明地申報，以提高公眾對於可能存在影響力操作的認識。」

據悉，紐森目前案件並非首次違規。根據委員會資料，2019年至2024年間，多個單位曾依照紐森請託進行18筆捐款，總額超過1440萬美元，但他也未即時申報。委員會當時對這位民主黨籍州長提出七項指控，裁罰1萬500美元。不過委員會也指出，「在上述案件中，儘管紐森錯過30天申報期，但所有報告都在外界發現問題或執法部門介入前完成補報，顯示他努力遵守政治改革法。」這些補件延遲完成的時間，介於64天至229天不等。

除上述事件外，被視為民主黨角逐2028年白宮大位人選之一的紐森，本周早些時候表示，司法部（DOJ）正調查他及妻子西貝爾‧紐森（Jennifer Siebel Newsom）。

精華 FAQ

  • 委員會認定紐森未依規定，在30天內申報36筆受益捐款，總額超過550萬美元，因此依政治改革法對他提起18項指控並擬罰款。

  • 其中34筆發生在2025年1月南加州寶馬山與伊頓野火後，捐款流向加州消防基金會，付款方包括BlackRock、PayPal與Uber Eats等。

  • 是的。委員會指出，2019年至2024年間他曾有18筆捐款未即時申報，總額逾1440萬美元，當時也被裁罰1萬500美元。

加州 uber 紐森

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