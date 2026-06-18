19日「六月節」放帶薪假？ 聯邦州市有別

洛杉磯縣慶祝六月節。（洛杉磯縣官網）

沙加緬度蜂報報導，本月19日為紀念美國奴隸制度終結的「六月節」（Juneteenth）。根據加州 法律，加州已將該節日納入加州州定節日及紀念日，不過並非強制帶薪假。

2021年時任總統拜登（Joe Biden）正式簽署，將6月19日定為六月節聯邦假日。加州州長紐森 （Gavin Newsom）於2024年將該節日納入州定紀念日時表示，「加州很榮幸正式承認六月節為州定節日，以紀念數個世紀以來的抗爭與勝利，這些歷史帶領我們走到今天。」

根據國家公園管理局，六月節是「美國史上最古老、與廢除奴隸制度相關的重要紀念日之一。」這個聯邦假日是為紀念1865年6月19日，當時德州 蓋維斯頓（Galveston）被奴役的人們得知自己終獲自由。這一天距離林肯總統簽署「解放奴隸宣言」（Emancipation Proclamation）已過去兩年。

全美各地通常會透過社區聚會、遊行、教育活動、家庭團聚與文化傳統慶祝這個節日。根據國家公園管理局，許多慶祝活動會準備紅色食物與飲品，代表西非的文化習俗與象徵意義。

儘管該節日已成加州州定節日，但根據加州人力資源廳，六月節對加州政府員工來說並非強制帶薪假，然員工可使用累積的假期或個人假慶祝，此方式類似其他州府認可的紀念日，如農曆新年與「排燈節（Diwali）」等。截至本月16日，加州仍未將六月節列為州府員工正式帶薪假。

然該節日屬於聯邦假日，聯邦員工放假，大多數銀行與政府機構，如美國郵政等會於當天暫停服務。沙加緬度縣、弗萊斯諾縣等地方政府也會放假。洛杉磯、舊金山、聖地牙哥等城市則有相關紀念活動。

沙加緬度市府近期根據市議員麥伯（Caity Maple）與詹尼斯（Rick Jennings）提案，將六月節納入市府員工給薪假日。與此同時，根據加州商會，加州私人企業雇主可自行選擇是否提供員工六月節帶薪假、無薪假或照常上班。