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Aldi零食…雜貨盲盒免費送 6月22至25日先搶先得

編譯陳盈霖／綜合報導
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深受消費者喜愛的Aldi超市推出免費盲盒。(取自Aldi網頁）
深受消費者喜愛的Aldi超市推出免費盲盒。(取自Aldi網頁）

Today.com報導，盲盒（Blind Box）是近年來相當流行的詞彙，其概念很簡單：打開一個完全不知道裡頭裝什麼的箱子，因此開箱過程中往往伴隨各種情緒，包括意料之外的驚喜，或驚嚇、失望等。有鑒於雜貨物價持續上漲，近年來迅速成為消費者喜愛的Aldi超市，自6月22日至25日推出四款以雜貨為主的免費「Aldi盲盒（Aldi blind box）」供民眾索取，替顧客帶來生活上的小確幸。

在此期間，Aldi每日在美東時間中午12時都會釋出一款新盲盒，Aldi Instagram官方社群頁面每日會公布當日盲盒主題，民眾可從Aldi官網https://aldiblindbox.com/搶領。選好當天的盲盒後填寫收件資訊，即可等待盲盒送到家。先搶先得，送完為止。

根據Aldi官網，該公司推出的盲盒裡面有「Aldi粉絲最愛的商品、人氣日常必備品，及來自店內各個貨架上新鮮精選商品等。」四款盲盒主題如下：

零食盲盒（Snack）：替愛吃零嘴的消費者設計，內容是一系列「讓人忍不住一口接一口」的美味組合。

高纖盲盒（Fiber）：提供「對腸胃友善的日常食品與新鮮精選，容易消化，味道也相當出色」。

蛋白質盲盒（Protein）：根據官網，這款盲盒能讓消費者「輕鬆補充能量、增加飽足感」。

深受消費者喜愛的Aldi超市推出免費盲盒。(路透）
深受消費者喜愛的Aldi超市推出免費盲盒。(路透）

神祕盲盒（Mystery）：最具懸念的款式，Aldi並未透露太多內容，但提示寫道「來自全店各區、令人驚喜的商品組合，很可能成為你下一個愛不釋手的美食新歡。」

該公司公關總監科茲洛夫斯基（Bridget Kozlowski）在聲明中表示，這項活動激發粉絲們在逛賣場時原本就有的興奮感。她說，「消費者到Aldi不僅為了划算的商品價格，從公司自有品牌到經典商品，人們更享受探索新奇產品的樂趣。此舉結合當紅盲盒風潮，也是我們幫助消費者找到更多心頭好的方式。」

今年4月Aldi也宣布美國門市將進行大規模改版，希望最終打造一套「全球統一的零售店面格式，依不同門市規模與建築類型彈性調整設計，以因應品牌在五大市場區域的多元需求。」新的改版設計將陸續進入美國、澳洲、德國、英國、愛爾蘭、奧地利、義大利、匈牙利、瑞士及斯洛維尼亞等國門市。

精華 FAQ

  • 活動自6月22日至25日進行，每天美東時間中午12時釋出一款盲盒。民眾需到Aldi官方活動網站選擇當日主題並填寫收件資訊，採先搶先得，送完為止。

  • Aldi推出零食、高纖、蛋白質與神祕四款盲盒。零食主打美味點心，高纖偏向腸胃友善食品，蛋白質強調補充能量與飽足感，神祕款則保留最多懸念。

  • Aldi表示，此活動是把近年流行的盲盒概念結合門市探索樂趣，讓消費者在物價上漲下也能感受小確幸，並藉由自有品牌與熱門商品吸引粉絲發掘新喜好。

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