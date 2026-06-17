研究：2大斷層累積壓力千年新高 做好地震防災
馬諾阿夏威夷大學（University of Hawaii at Manoa）研究團隊最新發表的研究，揭示加州兩大主要斷層，聖安德列斯斷層（San Andreas Fault）與聖哈辛多斷層帶（San Jacinto Fault Zone），目前承受地殼應力已達到過去1000年來最高水平，讓科學界再次關注加州下一次「大地震」（The Big One）究竟何時發生。
洛杉磯KTLA電視台報導，這項研究近日刊登在「Journal of Geophysical Research: Solid Earth」。研究主要作者、夏威夷大學地球物理學家Liliane Burkhard表示，目前整個斷層系統正處「高度臨界負載狀態」（critically loaded state）。研究結果顯示，多個斷層區段的應力水準如今已達到或超過過去1000年來的最高值。這意味該地區可能具備發生一次大型連續破裂事件的條件，甚至可能同時涉及聖安德列斯斷層與聖哈辛多斷層系統。
研究還發現，南加州的卡洪隘口（Cajon Pass）可能扮演一個特殊的「地震之門」角色。這個地質區域有時能夠阻止大型地震同時沿著聖安德列斯斷層和聖哈辛多斷層帶傳播，進而限制地震規模擴大。
研究報告指出，這類跨斷層的大規模地震，可能波及南加州多個人口密集地區，包括洛杉磯、聖伯納汀諾、河濱市等。由於這些地區聚集數百萬人口及大量交通、能源與通訊基礎設施，一旦發生雙斷層同步破裂的強震，可能造成遠比過去地震更廣泛且嚴重的衝擊。
同時，研究團隊提醒，加州居民應積極做好地震防災準備。相關資訊與準備工具可參考加州官方地震防災網站https://www.earthquake.ca.gov。
研究聚焦於聖安德列斯斷層與聖哈辛多斷層帶，指出兩者目前承受的地殼應力已達過去1000年來最高水準，顯示加州大地震風險升高。 這表示斷層系統已接近破裂臨界點，儲存的應力相當高，未來可能觸發大型連續破裂事件，甚至牽動兩條主要斷層同時活動。 卡洪隘口被視為可能阻止地震沿兩條斷層同步傳播的地質關卡，某種程度上可限制破裂規模，但並不能消除南加州的大地震風險。
精華 FAQ
研究聚焦於聖安德列斯斷層與聖哈辛多斷層帶，指出兩者目前承受的地殼應力已達過去1000年來最高水準，顯示加州大地震風險升高。
這表示斷層系統已接近破裂臨界點，儲存的應力相當高，未來可能觸發大型連續破裂事件，甚至牽動兩條主要斷層同時活動。
卡洪隘口被視為可能阻止地震沿兩條斷層同步傳播的地質關卡，某種程度上可限制破裂規模，但並不能消除南加州的大地震風險。
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