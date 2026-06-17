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加大擬恢復入學申請提交SAT和ACT成績逾1000教職員連署 憂學生數學能力不足 盼2028學年能實施

編譯廖宜怡／綜合報導
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超過千名加大教職員兩周前發表公開信，表達對學生基本程度的擔憂。（美聯社）
超過千名加大教職員兩周前發表公開信，表達對學生基本程度的擔憂。（美聯社）

加大（University of California）上周表示，他們正在考慮恢復要求申請入學者提交學測成績。兩周前，超過1000名加大教職員共同簽署了一封公開信，對自2020年以來錄取的學生數學能力不足表示憂慮。

舊金山紀事報報導，加大這項計畫正值全國數十所大學已恢復在新冠疫情期間暫停的SAT和ACT政策之際，其中包括史丹福大學，該校這個秋季新學年是六年來首個需要提交SAT和ACT成績的學年。不過，紀事報表示，預計加大不會立即恢復要求SAT和ACT成績，因為一些簽署公開信的教授表示，現在才考SAT和ACT對申請2027學年入學的新生來說已經太晚。

加大11日表示，要就這個問題達成最終結論，可能需一個漫長的過程。加大稱，他們將由教職員組成專家小組，研究恢復要求學測是否合理，另一個小組將負責評估高中生申請加大必須完成的A到G課程的品質。

據了解，這些小組成員將由加大招生與關係委員會負責設立，各小組的建議將交給加大學術評議會和高層領導人進行審核，最後再由理事會投票表決。

戴維斯加大化學工程教授、也是加大學術評議會主席帕拉佐格魯（Ahmet Palazoglu）在致評議會學術委員會的信中寫道：「近年來，加大學生入學前準備不足的問題，已成為一個愈來愈嚴峻的挑戰。近期，教職員提出的擔憂使這個問題重新受到重視，招生與關係委員會將負責應對這項挑戰。」

招生委員會展開研議

帕拉佐格魯先前表示，在3月得知教職員的擔憂後，就已要求招生與關係委員會開始調查此事。

加大總校長米利肯（James Milliken）上周表示，他和理事會將在7月聽取有關此事的最新進展報告。

米利肯發出聲明說：「在加大，很少有比這個問題更重要的事。」他表示，專家小組的工作將是一項「全面、由數據驅動的評估」，目的在「支持學生做好入學加大前的準備以及入學後獲得成功」。

5月28日，來自加大系統各大學的數百名教職員發表了一封公開信，呼籲加大立即恢復要求學測成績，以便能從2028學年度開始應用在入學的數學和科學系新生上。

兩項考試受同等重視

公開信稱，取消要求學測成績造成了學生之間基本數學能力出現嚴重差距，以至於教師們不得不重新教授初中數學，同時還要教授大學程度數學。

教授們引用聖地牙哥加大去年11月的一份報告，該報告發現，在加大學生中，幾乎每12名新生中就有1名學生無法解答初中程度數學題。

公開信早期簽署人之一的柏克萊加大數學教授史丹科娃（Zvezdelina Stankova）對紀事報表示，加大招生與關係委員會提出的時間表，遠慢於簽署人希望的速度。

史丹科娃說：「新流程啟動了新一輪研究和討論，這將需要一段相當漫長的時間，而且不太可能很快得出結論，因此無法從2028學年度入學的新生開始應用。」

SAT與ACT考試的不同如下：

SAT：考試科目包括閱讀與寫作以及數學，無科學試題，試題數量較少，考試時間為2小時14分鐘，得分為400到1600分。

ACT：考試科目包括英語、數學、閱讀、選擇性科學試題和選擇性寫作，試題數量較多，考試時間為2小時5分鐘，得分為1到36分。

加大考慮恢復要求申請入學者提交SAT和ACT成績。（取自谷歌地圖）
加大考慮恢復要求申請入學者提交SAT和ACT成績。（取自谷歌地圖）

精華 FAQ

  • 加大表示，近年教職員對學生入學前準備不足，尤其數學能力下滑提出憂慮，因此開始研議恢復學測要求，以更全面評估申請者的學術準備。

  • 公開信認為，取消學測要求後，學生基本數學能力落差擴大，部分教師甚至需重教初中數學，且聖地牙哥加大報告顯示部分新生無法解初中題目。

  • 校方將先成立教職員專家小組與課程評估小組，再送交學術評議會、高層與理事會審核投票；外界預期不易趕上2027學年，較可能影響2028學年。

疫情 史丹福大學 ACT

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