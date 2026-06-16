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數位支付提示 消費者反彈：被迫給小費 荒謬可笑

編譯陳盈霖／綜合報導
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最新調查顯示，愈來愈多顧客厭倦當前各種小費支付提示畫面。（Pexels）
最新調查顯示，愈來愈多顧客厭倦當前各種小費支付提示畫面。（Pexels）

紐約郵報報導，美國人恐正逐漸對各種「小費提示」畫面感到厭倦甚至不滿！根據Popmenu最新調查，78%消費者認為小費文化「已變得荒謬可笑」，近四分之三受訪者（74%）發現餐廳數位付款螢幕上提示的小費比率愈來愈高。面對這些付款提示畫面，這項於今年3月，針對1000名成年人進行的調查中，有59%感覺自己有「非給小費不可」的壓力。

儘管消費者對許多人稱的「小費膨脹」（tip creep）現象日益反感，然餐廳業者表示，只要確實提供服務，大部分顧客仍支持傳統小費制度。佛羅里達州朱彼特（Jupiter）燒烤餐廳Jumby Bay Island Grill老闆帕梅利（Vicki Parmelee）表示，「小費制度在美國文化中幾乎已根深柢固。到餐廳用餐接受服務，我認為20%小費是合理的。」

她表示，消費者愈來愈不喜歡的是那些讓人感到壓力的付款畫面，特別是過去的小費屬於自願性質，然如今是「你走到櫃檯店一杯咖啡，店員就把刷卡機轉過來，希望『遞一杯咖啡就有小費』，這種情況確會讓人不滿。」

在德州達拉斯經營八家餐廳的Simms Hospitality Group執行長西門斯（Derek Simms）表示，即使自己是餐廳從業人員，有時也會對如今的小費文化感到不自在，「連我都會猶豫一下。」

上述調查發現，許多消費者乾脆跳過系統設定的小費選項。超過三分之一受訪者（36%）表示，他們通常會自行輸入小費金額，跳過付款畫面螢幕中建議的比率。

上述兩位餐廳業者都認為，商家應避免讓顧客感到「被逼著給小費」。帕梅利說，「我一直告訴員工，永遠要靠服務贏得小費。」西門斯則警告，若小費提示讓顧客有壓迫感，顧客忠誠度恐受影響。

該調查同時指出，許多消費者正開始區分「全服務餐廳（full-service restaurant）」與「每筆交易都要求給小費」的情況。雖然42%受訪者表示「愈來愈不能接受在某些情況下支付小費」，但許多人在傳統餐廳接受服務，仍維持過去的小費習慣。「雖然大多數人平均會給20%小費，但若遇見特別優秀的服務生，有了非常棒的餐廳體驗，有時候顧客會多給一些」帕梅利說。

精華 FAQ

  • 報導主要反映消費者對數位付款螢幕上的小費提示感到厭倦，認為提示比例愈來愈高，甚至形成不給也不行的壓力，因而批評小費文化過度膨脹。

  • Popmenu調查顯示，有59%的受訪者表示，在面對數位付款的小費提示時，會感到自己似乎有非給小費不可的壓力，顯示這種介面確實影響消費感受。

  • 業者認為傳統小費制度仍深植美國文化，只要服務到位，多數顧客仍願意給；但若付款畫面讓人感到被逼迫，可能削弱好感與忠誠度。

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