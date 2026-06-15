食品統一效期標籤新制7•1上路 包裝禁用「Sell By」字樣

加州自7月起，食品保存期限不得再標「sell by」。必須楚標示食品的「新鮮期」與「安全 期」。（本報檔案照）

Yahoo新聞網報導，加州 一項關於統一食品過期標籤並減少食物浪費的新法律，即將於今年7月正式上路。

這項名為「加州議會第660號法案」（AB 660）的新制，由加州州長紐森 於2024年9月簽署通過。該法案提案人、加州眾議員 埃爾文（Jacqui Irwin）在2024年9月28日法案簽署通過的新聞稿中表示：「大家都曾為『食物到底還能不能吃』而感到困擾。今天AB 660法案的簽署是歷史性的一步，不僅能幫消費者守住荷包，更能為保護環境與地球做出貢獻。」

這項將於7月1日生效的新法，全面禁止製造商在零售食品包裝上使用「販售期限」（Sell By）字樣，取而代之的是，食品公司必須使用標準化用語來標示食品的「新鮮度」與「安全性」：

•品質標示：「此日期前食用最佳」（Best if Used By，意即最佳賞味期）或「此日期前食用或冷凍最佳」（Best if Used or Frozen By）。

•食品安全期標示：「有效日期」（Use By）或「請於此日期前食用或冷凍」（Use or Freeze By）。

包裝食品上只要含有標示新鮮度或安全性的日期標籤，皆必須遵守這套全新的標準化用字規範。涵蓋範圍包括：

•乳製品：如牛奶、優格和起司。

•肉品與即食食品：包括包裝肉品和熟食。

•冷凍食品

•飲料：如果汁和軟性飲料。

•民生儲備食品：如穀片、零食和罐頭食品。

由於聯邦法規位階高於州法，以下食品因受聯邦個別法規管轄，故不適用於此項加州新制：

•嬰兒配方奶粉

•雞蛋（或經巴氏殺菌的帶殼蛋）

•啤酒及其他麥芽飲料

共同發起該法案的環保組織「美國自然資源保護協會」（NRDC）指出，目前超市貨架上的包裝食品，「竟然存在超過50種不同措辭的日期標籤」。

NRDC表示，有些用語代表最佳賞味期，有些代表不宜食用的安全期限，但諸如「販售期限」（Sell By）等字眼，其實只是用來指導店家商品輪調的內部資訊，卻常誤導消費者，讓大眾誤以為該食品已經過期變質而丟棄。

NRDC 強調：「AB 660法案將填補這一漏洞，要求製造商在所有產品上使用統一的效期措辭……，這項小小的改變，將加速加州邁向更高效、更安全的食品系統。」

NRDC表示，有些用語代表最佳賞味期，有些代表不宜食用的安全期限，讓大眾誤以為該食品已經過期變質而丟棄。（本報資料照片）