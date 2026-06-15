校園設中性廁所、限用手機… 也將在7月1日實施
ABC 10電視台報導，2026年進入年中，以下新法將於7月1日正式上路，從建設計畫、食品標籤到性別認同等：
學校廁所：加州學校需在校園內提供「至少一間中性廁所」（gender-neutral bathroom）。校方需設置清晰的標示，維持良好狀態，讓所有學生方便使用。
自動駕駛車輛：自動駕駛車製造商需設立專供緊急應變人員使用的專線，當發生緊急狀況時，警、消與其他救援人員可透過該專線聯繫遠端操作人員，以要求車輛駛離現場，避開特定區域。
住宅：加州立法者擴大與城市地區住宅建設相關開發許可，以加速都市地區住宅供給，增加住房數量。未來公車站、火車站及地鐵站等大眾運輸樞紐附近，將出現更多高樓住宅與公寓。
學生證：加州公立學校（7至12年級學生）及大專院校學生證上，需印製「崔佛計畫」（The Trevor Project）LGBTQ＋（同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒等人群）自殺防治熱線電話與簡訊服務號碼。新法是在既有法規基礎上進一步擴充，先前的法律已要求學生證上印有全國自殺防治熱線電話。
食物過敏：擁有20間以上分店的連鎖餐廳需在菜單上，用書面方式列出每道餐點含有的主要過敏原。新法也將芝麻納入過敏原名單，其他還有牛奶、雞蛋、魚類、甲殼類海鮮、堅果、小麥、花生、黃豆等。
手機：今年7月起，在加州校園內使用智慧型手機將被禁止或受限。所有學區（包括特許學校charter schools）及各縣教育局需制定相關手機使用規範，但緊急事件等特殊情況除外。
學校必須在校園內提供至少一間中性廁所，並設置清楚標示、保持良好狀態，讓所有學生都能方便使用。這項規定旨在提升校園性別友善程度。 7月起，加州校園內使用智慧型手機將被禁止或受限；所有學區與縣教育局都要制定使用規範，但遇到緊急事件等特殊情況時可例外處理。 新法也包括自駕車緊急聯絡專線、擴大都市住宅開發許可、學生證增印崔佛計畫熱線，以及連鎖餐廳在菜單上書面標示主要過敏原，並納入芝麻。
精華 FAQ
學校必須在校園內提供至少一間中性廁所，並設置清楚標示、保持良好狀態，讓所有學生都能方便使用。這項規定旨在提升校園性別友善程度。
7月起，加州校園內使用智慧型手機將被禁止或受限；所有學區與縣教育局都要制定使用規範，但遇到緊急事件等特殊情況時可例外處理。
新法也包括自駕車緊急聯絡專線、擴大都市住宅開發許可、學生證增印崔佛計畫熱線，以及連鎖餐廳在菜單上書面標示主要過敏原，並納入芝麻。
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