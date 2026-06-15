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世界盃洛杉磯場內消費價格驚人 球迷荷包大失血

編譯陳盈霖／綜合報導
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世界盃SoFi Stadium球場內餐飲紀念品價格不菲。（世界盃官網）
世界盃SoFi Stadium球場內餐飲紀念品價格不菲。（世界盃官網）

紐約郵報報導，2026年世界盃（2026 FIFA World Cup）在洛杉磯的賽事，12日正式在SoFi Stadium舉行，球迷開心進場共襄盛舉的同時，荷包恐已「大失血」，無論食物、飲料還是紀念品，價格均相當驚人。

進場感受世界盃現場熱情的球迷，若想在場內來分滿滿配料的BBQ煙燻牛胸肉玉米片（BBQ Brisket Nachos）得花23美元；切碎的煙燻牛胸肉捲餅（Chopped Brisket Burrito）要價20美元。若不想吃三明治類，也可選擇16美元的BBQ沙拉。另外，一款名為Twinkie起司漢堡（Twinkie Cheeseburger）售價22美元，若只想吃熱狗或Everything餅乾，每份也要十美元。

飲料方面，一瓶20盎司的水要價五美元；汽水則近八美元。想要來杯調酒助興，價格更令人咋舌，特調飲品、氣泡酒（hard seltzer）或各式啤酒，價格均在20至26美元間。

球場內販售的各式世界盃周邊商品與紀念品，總吸引眾多球迷收藏。印有兩隊隊名的一件黑色FIFA World Cup官方T恤售價約60美元；彩色鮮艷的飲料保冷套（Koozie）則約13美元。現場也販售冬天的黑色外套與運動衫（sweatshirts）等。

喜愛獨特收藏品的球迷，球場還有巨型金色項鍊、絨毛玩偶，或各隊主題紀念徽章等（trading pins）。還有一組3000片的世界盃樂高（LEGO）拼圖，可拼出官方冠軍獎盃等。願意大手筆花費的球迷，還可入手美國國家男子足球隊球衣，帶有飄揚紅白條紋設計，一件價格近130美元。

本屆世界盃於6月11日在墨西哥城開幕，當天墨西哥以2比0擊敗南非拿下首勝。整個賽事將橫跨六周，於墨西哥、美國和加拿大共16座城市舉辦。

世界盃SoFi Stadium球場內餐飲、球衣和紀念品價格不菲。（SoFi體育館...
世界盃SoFi Stadium球場內餐飲、球衣和紀念品價格不菲。（SoFi體育館官網）

精華 FAQ

  • 最受關注的是SoFi Stadium內的消費價格偏高，無論餐點、飲料或紀念品都相當昂貴，讓球迷即使享受賽事氣氛，也得承受不小的支出壓力。

  • BBQ Brisket Nachos要23美元，Chopped Brisket Burrito要20美元，BBQ沙拉16美元；Twinkie Cheeseburger售22美元，熱狗與Everything餅乾也各要10美元。

  • 場內有官方T恤約60美元、Koozie約13美元，還有外套、玩偶、徽章與3000片LEGO拼圖；美國隊球衣更接近130美元，收藏成本相當高。

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