高房價壓力 23歲南加青年嘆無處可逃

許多網友對美國買屋夢愈來愈感悲觀。（路透）

財經新聞Benzinga報導，隨著住房與生活成本不斷攀升，許多人感嘆「房主夢」愈來愈遙不可及，不僅是房價 高不可攀的東西部沿海地區，甚至全美其他地方，已難以找到讓他們可「負擔得起又符合工作與生活品質」的安身之處。

一名23歲青年在社群媒體上寫道：「早已接受一個現實：想在自己從小生長的地方買房，幾乎不可能」，特別是看著離婚父母親每月為3700美元房租苦苦掙扎。最令人沮喪的是「找不到其他更好選擇」。他在Reddit討論生活成本危機時寫道，「我感覺無處可逃。」

該網友承認，美國南部部分地區生活成本低於加州 ，然他質疑「是否值得付出相應代價」。明尼蘇達、密西根或俄亥俄等州，或許可在生活品質與負擔能力間取得平衡。該青年也提及，若房價持續將民眾擠出高成本地區，一些如奧馬哈（Omaha）、第因摩（Des Moines）等中小型城市人口可能進一步成長。

不少人認為美國中西部仍是少數讓一般上班族有機會實現買屋夢的地區。一名網友表示，部分中西部城市仍可找到10萬至15萬美元房屋，距離大都會區30分鐘車程外的地方價格可能更低。有網友分享道：「過去住在愛阿華州錫達拉皮茲（Cedar Rapids），當時用7萬7000美元買到房子，速食店和加油站工作的朋友都買得起。」

有網友推薦明尼納波里斯（Minneapolis），認為該城市可能是「美國少數只要有全職工作就住得起的主要城市之一」，當地薪資相對不錯，住房成本仍遠低於美國東西兩岸大都會區。

然不少網友認為「房價便宜，不代表生活更好」。他們指出，較低住房成本意味薪資較低、職業生涯機會少，公共服務較差。有人回憶在偏遠鄉村地區的成長經驗，「開車一小時才能到最近的雜貨店，不想再過那樣的生活。」

最令網友感嘆的是，「曾經便宜的地方，如今也變貴了。」一些緬因、佛蒙特與德州居民稱，近年來房價、稅金、保費等生活開支大幅攀升。他們認為，美國仍存在負擔得起住房的地方，然真正困難的是找到同時具備「合理的房價、充足的工作機會、完善的公共服務與符合期待的生活品質」等條件的城市。