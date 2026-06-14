偵察中國「幽靈船隊」 加州部署「小光魚」自主無人船

美國海軍支持的一支無人駕駛船隊已在加州附近海域部署，以追捕中國幽靈船隊。（取自Seasats）

紐約郵報報導，一支由美國海軍支持的「無人自主偵察船隊」已於加州 外海正式部署，其核心任務是搜捕與追蹤中國的「幽靈船隊」（Ghost Fleets，指關閉識別系統、隱匿行蹤的船隻）。該設備曾在台海這一敏感地帶，成功發現多艘嘗試隱匿行蹤的中國艦船。

這款名為「小光魚」（Lightfish）的無人偵察船，是由聖地牙哥 新創公司「Seasats」專為海上情監偵（ISR）任務研發。該船全長僅12英尺（約3.6公尺），不需任何船員登船操作，即可執行遠海部署。

「小光魚」無人船核心功能：反匿蹤追蹤，鎖定並回傳幽靈船隊的精準座標；水下通信中繼，接收水下聲學訊號，並轉譯為無線電波透過衛星傳回陸地，解決潛艦、潛水員與水下機器人無法直接連網的痛點；多元偵巡，具備氣象監測、反走私、反非法捕撈等多功能。

Seasats公司透露，其無人船先前在執行任務時，曾於台灣專屬經濟海域（EEZ）遭遇「多艘中國軍艦」，當時這些軍艦全數關閉「船舶自動識別系統」（AIS）以隱匿身分。然而，「小光魚」成功追蹤到這批軍艦，並拍攝影像確認其型號與來源。值得注意的是，該次任務也是全球首次有自主無人船成功貫穿台海這一敏感地帶。

隨著中美在台海與南海的博弈升溫，Seasats憑藉此技術已成功吸引投資人高達4000萬美元資金，並斬獲價值1億美元的國防部合約。

Seasats幕僚長科文（Declan Kerwin）指出，在衛星與感測器無所不在的現代，大眾可能很難想像船隻還能藏匿在海洋中，但這正是長航程無人船的關鍵價值。他強調：「這些無人船能在陸基雷達鞭長莫及的海域，提供全方位的海上情勢覺知（Maritime Domain Awareness）。」

由於無線電波無法穿透水體，該公司執行長弗拉尼根（Flanigan）補充：「水下潛艦、潛水員或水下機器人無法直接連網路，必須仰賴部署在海面上的媒介（如無人船）來扮演通信橋梁。」

因應地緣政治衝突風險加劇，美國海軍正加速與Seasats的合作。該公司預計今年8月全面啟用位於聖地牙哥、占地超過6萬1000平方英尺的新總部，預計容納70名頂尖員工。

面對台海局勢，Seasats明確表示，公司正「積極與台灣及印太地區的盟軍接觸，準備在關鍵前線部署並擴大常態性的海上情勢覺知系統」，以反制中共在周邊海域的灰色地帶威脅。