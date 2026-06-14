是你嗎？州府發信通知150億元未認領財產者

加州還有150億美元無人任領資金尋找合法持有人。（示意圖，Pexels）

橙縣 紀事報報導，加州 政府目前有約150億美元無人認領資金等待合法持有人認領，包括長期未動用的銀行帳戶等。加州主計長辦公室「無人認領財產計畫」（Unclaimed Property Program），近期與加州稅務局（FTB）合作發出13萬封通知信，給可能有款項待領的加州人，並簡化申請流程，加速協助居民找回遺失或遺忘的資金。

「無人認領財產計畫」主要是保管長時間未被民眾領取的金融資產，除久未使用的銀行帳戶外，還有未兌現支票、保險 理賠金、股票、股息及其他金融資產等。該計畫至今已協助民眾領回超過82億美元。加州主計長郭嫻（Malia M. Cohen）表示，政府會無限期保管這些資金，直到合法持有人（或其繼承人）申請。她在聲明中表示，「這些資金屬於加州人民，透過科技與現有資料，我們正讓民眾更容易、快速、便利地領回。」

郭嫻指出，去年12月州政府寄出超過10萬封信，成功協助居民領回超過3040萬美元。若民眾收到上述通知，不用像過去查詢資料庫，也不用走一般申請流程，只需核對信中資訊，造訪專屬網址，輸入信中附上的「專屬申請代碼」（unique claim code）」，驗證個人資料，完成「精簡線上申請程序」即可，大約兩周可收到支票。

除了一般民眾，根據主計長辦公室：總統川普可拿回3000美元；加州州長紐森可領回超過200美元；爾灣公司地產大亨布倫（Donald Bren）超過1000美元；博通（Broadcom）共同創辦人超過2000美元；導演史蒂芬·史匹柏（Steven Spielberg）亦可領回超過1萬美元。

然而，郭嫻提醒民眾小心詐騙。她指出，透過加州主計長辦公室直接申請的資產「永遠不需支付任何費用」，若有人要求收費，務必提高醒覺。此外，對任何主動要求提供個資或財務資料的訊息也要保持警惕，最好透過加州主計長辦公室等官方渠道核實真偽。