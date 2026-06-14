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不想多繳房產稅？ 關注佛州、德州等10州

洛杉磯訊
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全美至少10州近年正推動房產稅改革，從擴大減免、限制增幅，到研究取消部分住宅房產...
全美至少10州近年正推動房產稅改革，從擴大減免、限制增幅，到研究取消部分住宅房產稅，希望減輕屋主負擔。（示意圖，取自Unsplash/Johnson ）

近年房價與房產估值持續攀升，不少屋主每年繳納的房產稅（property tax）也水漲船高。綜合NewsBreak等媒體報導，全美至少10個州近年正推動房產稅改革，從擴大減免、限制增幅，到研究取消部分住宅房產稅，希望減輕屋主負擔。

報導指出，目前討論最熱烈的州之一是佛羅里達州。州長德桑提斯(Ron DeSantis)支持提高自住房（homestead）免稅額，並提出逐步取消部分主要住宅房產稅的構想。支持者認為，房價與保險費用持續上漲，減稅有助減輕居民負擔。然而，佛州並沒有州所得稅，地方政府長期依賴房產稅收入。若未來大幅減少房產稅，地方政府如何維持公共服務，成為外界關注焦點。

德州近年已投入大量資金推動房產稅減免。據Texas Tribune報導，州議會計畫在兩年內投入約510億美元用於房產稅減免措施，包括提高自住房免稅額及降低學區房產稅率。

支持者認為，房屋估值快速上升使許多屋主稅負增加，政府應適時提供減免。不過，也有批評者指出，目前措施部分仰賴州政府財政盈餘，一旦經濟放緩，未來是否能維持同樣規模的減稅仍有疑問。

印第安納州近年已通過部分房產稅減免措施，但部分州議員希望進一步推動更大規模改革。支持者認為，許多退休人士與長期持有房屋的居民，即使收入沒有增加，仍需承受愈來愈高的房產稅負擔。

北達科他州則利用能源收入提供房產稅減免。州政府透過「Legacy Fund」等資金來源，增加主要住宅稅務抵免額度，並限制地方房產稅增幅，希望減輕居民負擔。

蒙大拿州採取較不同做法，並未全面降低房產稅，而是針對自住房提供減免，同時提高部分第二住宅、短期出租物業及大型商業不動產的稅負，希望將減稅利益集中於當地居民。

懷俄明州已批准房屋估值100萬美元以下部分給予25%的房產稅減免。部分州議員更進一步討論，是否用提高銷售稅等方式，取代部分房產稅收入。

俄亥俄州近年也成為房產稅改革焦點。除州議會通過部分減稅措施外，民間團體更推動全面取消房產稅的構想。

此外，喬治亞州、內布拉斯加州及密西根州也出現不同形式的房產稅改革討論。內布拉斯加州甚至有團體主張以消費稅制度取代房產稅、所得稅及遺產稅；密西根州則曾有團體推動取消房產稅公投，但未能蒐集足夠聯署。

報導指出，房產稅改革之所以受關注，主要是許多屋主認為，即使已經繳清房貸，仍必須年復一年支付持續上升的房產稅。然而，專家也提醒，房產稅是地方政府最重要財源之一，用於支應公立學校、警察、消防、圖書館、道路維護等公共服務。若大幅削減或取消，勢必需要尋找其他收入來源，或面對公共服務縮減的可能。

精華 FAQ

  • 報導指出，佛羅里達、德州、印第安納、北達科他、蒙大拿、懷俄明、俄亥俄、喬治亞、內布拉斯加與密西根等州，都出現不同形式的房產稅改革討論或提案。

  • 佛州州長支持提高自住房免稅額，並研議逐步取消部分主要住宅房產稅；德州則計畫兩年投入約510億美元，用於提高免稅額與降低學區房產稅率。

  • 因為許多屋主認為房產稅隨房價上升而加重負擔，但房產稅同時是地方政府重要財源，若大幅削減，可能影響學校、警消、圖書館與道路維護等公共服務。

德州 佛州 佛羅里達州

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