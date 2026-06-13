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加州人買車 今年首季最愛特斯拉、豐田

編譯組╱綜合報導
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2026年加州新註冊車輛數字顯示，特斯拉Model Y型號的電動車和輕型卡車，在...
2026年加州新註冊車輛數字顯示，特斯拉Model Y型號的電動車和輕型卡車，在這兩款車輛中登記量最高。圖為此型號的客車車款。（特斯拉官網）

加州郵報報導，最新公布的車輛登記數據顯示，2026年首季加州最受消費者青睞的汽車型號品牌是特斯拉豐田，在汽車註冊量排名榜上占據主導地位。

最新的「加州汽車展望」報告顯示，2026年第1季，在加州登記的新車超過41萬6000輛。其中，輕型車輛的新增數顯著下降，比去年同期減少8.9%。

新註冊的車輛中，特斯拉Model Y的數量居首。這是一款電動的運動型多功能汽車，在電動車和輕型卡車的兩個類別中均列第一，首季註冊量達到2萬2907輛，遠遠拋離其他車型。特斯拉在其他類車輛中亦表現優異。其Model 3在電動車排名第四，也是加州註冊量第五大客車。

本田CR-V排名上升，註冊量逾1萬輛，成為加州受棒第二高的輕型卡車，僅次於特斯拉Model Y的輕型卡車。

豐田則在三個類別中（客車、電動車、輕型卡車）都名列前茅。Camry混合動力車以1萬4903輛的註冊量，位居電動車第二位；Camry型號在客車類銷售量居首，達1萬4905輛。豐田RAV4混合動力車型號也躋身電動車榜單，其RAV4和Tacoma兩款車型，均登上加州首五款最受歡迎的輕型卡車之列。

這份排名出爐之際，正值加州居民持續追捧電動車的時候。報告顯示，2026年首季，零排放汽車占所有新車註冊量的13.7%，混合動力汽車則占20.9%。今年至此，加州所有新註冊車輛中，近35%為電動車、混合動力車、插電式混合動力車或燃料電池車。

截至2026年，豐田汽車仍是加州最暢銷的汽車品牌，市場占據率為19%，其次是本田（10.4%）和福特（7.9%）。

精華 FAQ

  • 加州首季新車登記超過41萬6000輛，但輕型車新增數較去年同期下降8.9%。整體來看，市場仍大，但增長動能已明顯放緩。

  • 特斯拉Model Y以2萬2907輛居首，不只拿下新註冊車冠軍，也在電動車與輕型卡車兩個類別同時排名第一，領先幅度相當明顯。

  • 豐田在客車、電動車與輕型卡車都名列前茅，Camry與RAV4、Tacoma等車型表現穩定，加上19%市占率，讓它持續穩居最暢銷品牌。

特斯拉 豐田 加州

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