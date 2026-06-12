失眠、睡眠少於7小時 3睡眠習慣恐增失智風險

研究顯示，良好的睡眠習慣與大腦損傷息息相關。（American Brain Fundation）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 研究發現睡眠時間不足、常午睡與失眠，皆與較嚴重腦白質病變相關。

研究發現睡眠時間不足、常午睡與失眠，皆與較嚴重腦白質病變相關。 重點二： 腦白質病變會影響神經訊號傳遞，並和失智症、阿茲海默症風險升高有關。

腦白質病變會影響神經訊號傳遞，並和失智症、阿茲海默症風險升高有關。 重點三：專家建議從白天作息調整睡眠，包括固定起床、曬太陽與睡前放鬆。

紐約郵報報導，趕快檢視自己的睡眠習慣，是否有提高失智的風險！一項發表於最新「阿茲海默與失智症 」（Alzheimer's & Dementia）期刊研究發現，除已知造成失智症風險的年齡、高血壓、聽力損失、吸菸、高膽固醇、遺傳等因素外，與睡眠相關的一些行為，亦可能對大腦健康產生重要影響。

這項研究分析超過2萬3000名中老年人的腦部掃描影像與問卷資料數據。科學家詢問受試者幾種睡眠行為，包括：睡眠時間、白天小睡、失眠 、白天無意識打瞌睡和打鼾。

研究發現，這五種行為最初都與大腦老化程度有關，但其中有三項特別與較嚴重的腦白質病變相關：睡眠時間不在建議的七至九小時範圍內、經常白天小睡與經常失眠。腦白質病變是指大腦深部負責神經訊號傳遞的神經纖維髓鞘受損，與較高的失智症風險，包括阿茲海默症 等有明顯關聯。

該研究第一作者艾利（Madeline Ally）在新聞稿中表示，「睡眠是一種普遍卻相當複雜的行為，我們仍有許多待了解之處，才能清楚研究不同的睡眠型態與大腦間關聯。」

雖然過去曾有研究顯示，短暫的午睡有助提升警覺性與認知能力，但這項研究並未進一步詢問受試者小睡的長度與時間點。上述研究也發現，每晚睡眠少於七小時者，其腦部白質病變體積明顯高於睡眠介於七至九小時者。該研究資深作者亞歷山大（Gene Alexander）表示，「我們並未發現睡眠時間較長者出現更多腦白質受損現象，未來需針對這部分進一步研究。」

睡眠對大腦執行重要功能至關重要，包括細胞修復、記憶處理、清除毒素與代謝體內廢物等。研究指出，經常失眠者罹患輕度認知障礙或失智症風險高出40%，相當於老了3.5歲。與此同時，一直嗜睡或需更頻繁地白天補眠，也可能是大腦健康出現問題的早期警訊。

研究人員表示，這些發現有助預防失智症，因睡眠屬於可調整的風險因素，透過改善睡眠習慣，或許能降低未來失智風險。

紐約市健康與醫院睡眠障礙中心（Sleep Disorder Center）主任范米（Samir Fahmy）表示，有睡眠困擾時要思考的是「白天的生活方式如何影響睡眠。」他告訴紐約郵報，「無論是醫師還是患者，都應從『晚上如何能睡得更好』，轉向『如何透過白天生活優化睡眠品質』。」

他建議每天固定時間起床，起床後一小時內接觸自然光，下午稍晚或傍晚做點運動。晚上臨睡前，最好有30至60分鐘的「固定放鬆程序」，「這可能包括調暗燈光、避免使用發出藍光的螢幕、進行低刺激活動，如閱讀、伸展運動或冥想等，同時保持規律的睡前習慣。」范米也強調黑暗環境對睡眠品質的重要性，並最好將室溫維持在60度至67度左右。

研究顯示，良好的睡眠習慣與大腦損傷息息相關。（美國心贜協會）