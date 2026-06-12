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加州最乾淨海灘+1 洛杉磯縣拔頭籌

編譯組／綜合報導
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加州最乾淨海灘前5名及加州最髒海灘前5名
加州最乾淨海灘前5名及加州最髒海灘前5名

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：瓜達露佩沙丘入選修復海灣加州最乾淨海灘榮譽榜。
  • 重點二：該海灘因保護雪鴴棲地，每年三月至九月封閉。
  • 重點三：今年全加州僅二十一處海灘上榜，較去年大幅減少。

聖塔芭芭拉Edhat新聞網報導，根據一項最新研究顯示，加州聖塔芭芭拉縣的一處海灘，已被評選為全加州最乾淨的海灘之一。

環保組織「修復海灣」（Heal the Bay）在最新發布的年度「海灘成績單」（Beach Report Card）中，將瓜達露佩沙丘（Guadalupe Dunes）列入了其著名的「榮譽榜」。

該海灘屬於瓜達露佩沙牧場丘（Rancho Guadalupe Dunes）的一部分，坐落於加州中部海岸，擁有長達18英里的海岸沙丘。為了保護受到聯邦法律保護的瀕危物種—美國雪鴴的棲息地，該保護區海灘每年從3月上旬至9月下旬都會對外關閉。

「修復海灣」指出，列入「榮譽榜」的海灘必須在全年的持續監測中，無論是在夏季乾燥期、冬季乾燥期還是雨天環境下，皆獲得「A+」的最高評級。儘管加州各地近年面臨諸多環境挑戰，這些海灘仍能持續保持優異的水質。

然而，今年的報告也揭示了加州海灘水質惡化的隱憂。今年全加州僅有21處海灘成功擠進榮譽榜，相較於去年的62處呈現急劇下滑。

在今年的榮譽榜中，南加州的海灘占據了主導地位，其中又以橙縣和聖地牙哥縣的表現最為亮眼。

根據該環保非營利組織的數據，加州在2025年的整體水質表現依然強勁。然而，多雨氣候和城市地表逕流仍導致部分水質出現輕微惡化。在夏季乾燥期間，約有91%的加州海灘獲得了A或B的評級；但一旦遭遇暴風雨，全加州在雨天期間的水質評級便會大幅下滑。

在公布好消息的同時，「修復海灣」也在其年度「糟糕海灘名單」（Beach Bummer）中，點名了加州水質最差的海灘。這些海灘在夏季乾燥期拿到了最低的評級。

這份黑名單揭示了哪些海灘正受到暴雨排水管、封閉式水流循環，以及長期廢水排放與城市逕流的嚴重衝擊。

此外，報告特別指出，若論加州鄰近區域水質最惡劣的地點，當屬鄰近墨西哥蒂華納的白灘（Playa Blanca）以及位於蒂華納河口的蒂華納沼澤（Tijuana Slough）。「修復海灣」表示，由於來自下加州（Baja California）的廢水汙染源源不斷流入，導致該處水質遭到嚴重汙染。

環保組織「修復海灣」（Heal the Bay）在最新發布的年度「海灘成績單」（...
環保組織「修復海灣」（Heal the Bay）在最新發布的年度「海灘成績單」（Beach Report Card）。（Heal the Bay臉書）

精華 FAQ

  • 因為它在全年持續監測中，夏季乾燥期、冬季乾燥期與雨天都獲得A+最高評級，符合修復海灣「榮譽榜」標準，因此被列入加州最乾淨海灘之一。

  • 瓜達露佩沙丘屬於受保護區域，為維護聯邦保護的瀕危物種美國雪鴴棲地，海灘通常自三月上旬至九月下旬封閉，以降低人為干擾並保護生態。

  • 報告顯示加州整體水質仍不差，夏季約九成一海灘拿到A或B，但暴雨、城市逕流與排水管問題會讓雨天評級明顯下滑，且上榜海灘數量大減。

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