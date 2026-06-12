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柏克萊IGS民調：貝西拉支持率 大幅領先希爾頓

編譯林思牧／綜合報導
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貝西拉很可能成為加州首位拉丁裔州長。(xavierbecerra2026.com...
貝西拉很可能成為加州首位拉丁裔州長。(xavierbecerra2026.com)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：柏克萊IGS民調顯示，貝西拉在加州州長決選中大幅領先希爾頓。
  • 重點二：在已登記選民中，貝西拉獲52%支持，希爾頓僅有31%。
  • 重點三：民主黨註冊選民優勢明顯，讓貝西拉在大選占有巨大優勢。

加州初選後首份州長候選人民調顯示，民主黨的貝西拉（Xavier Becerra）的選民支持率大幅領先共和黨的希爾頓（Steve Hilton）。

SFGATE報導，柏克萊加大政府研究所IGS於11日發布的民調顯示，在已登記選民中，貝西拉領先共和黨候選人希爾頓超過 20 個百分點。考慮到加州註冊的民主黨選民人數遠遠超過共和黨，這一結果並不出乎意料。

貝西拉（曾任加州檢察長和拜登總統時期的衛福部長）和希爾頓（曾任福克斯新聞評論員）在加州州長初選中位列前兩名。經過近一周的計票，美聯社指出兩人晉級11月的決選。民調顯示，52%的加州選民支持貝西拉，31%支持希爾頓。另有17%的選民尚未決定。

「貝西拉的領先優勢使得加州在11月選出首位拉丁裔州長的可能性越來越大，」IGS聯合主任莫拉（G. Cristina Mora）隨民調結果發布的新聞稿中表示。她指出，加州多年來一直擁有拉丁裔選民的多數地位，但這群選民的選舉和經濟實力「直到最近才得到更廣泛的認可」。

民調機構表示，貝西拉的領先優勢主要歸功於加州大量的註冊民主黨選民。 82%的註冊民主黨選民支持貝西拉參加決選。希爾頓同樣獲得了84%註冊共和黨選民的廣泛支持，但加州註冊民主黨選民的數量比共和黨選民多出20個百分點，這使得民主黨候選人在大選中「擁有巨大優勢」，柏克萊IGS民調主任迪卡米洛（Mark DiCamillo）在新聞稿中寫道。

曾擔任英國前首相卡麥隆（David Cameron）顧問的希爾頓獲川普總統支持，這使得大量共和黨選票流向了他。

精華 FAQ

  • 民調顯示，貝西拉在加州州長決選中明顯領先希爾頓，支持率為52%對31%，另有17%選民尚未決定，反映民主黨在加州的選舉優勢。

  • 主要原因是加州註冊民主黨選民遠多於共和黨選民，約多出20個百分點。雖然希爾頓也獲多數共和黨支持，但整體選民結構更有利貝西拉。

  • 民調顯示貝西拉有望成為加州首位拉丁裔州長，也說明初選晉級後的決選，將受到政黨註冊結構與拉丁裔選民影響而出現明顯差距。

貝西拉 民調 共和黨

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