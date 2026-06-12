華航夏季促銷 洛杉磯往返台北926元 還有學生優惠

華航再度攜手「甜點界的香奈兒」法朋烘焙甜點坊，5月起台灣出發全航線及部分返台航班，提供多款招牌特色甜點及限定飲品。（華航網站）

即使燃油價格高漲，華航 依然提供吸引力價格，洛杉磯 至台北往返最低只要926美元。隨著暑期旅遊旺季到來，中華航空推出「亞洲風味 隨季流轉」夏季促銷，14日起提供全線八折起優惠價，讓旅客以更優惠票價探索亞洲各地同時，還可享受華航最新餐點和服務。

促銷時間為6月14日至28日，經指定美國航點出發的旅客可於7月15日至12月10日，及12月29日至2027年2月28日期間搭乘華航，經指定加拿大航點出發者適用日期為7月10日至12月14日，及12月24日至2027年2月28日。優惠航線涵蓋洛杉磯（LAX ）、安大略（ONT）、舊金山（SFO）、紐約甘迺迪（JFK）、西雅圖（SEA）、鳳凰城（PHX）及溫哥華（YVR）出發，前往中華航空官網所提供的精選亞洲航點。

中華航空銷售經理李宜真表示，現在油價高漲，民眾可趁夏季促銷優惠趕緊下手買機票。8月後洛杉磯至台北的經濟艙往返機票價格含稅最低能到926美元，華航的豪華經濟艙現在全面升級，專設特定餐點和旅行物品等，旅客也可藉此機會體驗。搭配這次夏季促銷，豪經艙的往返含稅價最低只要1793美元起。 隨著暑期旅遊旺季到來，中華航空推出「亞洲風味 隨季流轉」夏季促銷活動，14日起提供全線八折起優惠價。（華航網站）

華航還在暑期推出學生專屬優惠，兩人同行即可享豪華經濟艙/經濟艙95折優惠，並加贈額外一件託運行李，開票日期是即日至8月30日，適用通路限華航網站「學生優惠購票專區」，適用航班是華航/華信自營航班（往返地須為同一國家），適用艙等是豪經艙和經濟艙。

華航力求讓旅客體驗物超所值的飛行體驗，今年全「心」升級豪華經濟艙產品，包括白瓷質感輕量化餐具、獨立包裝手巾、雙色設計薄毯、舒適拖鞋及降噪耳罩式耳機等，更提供等同商務艙的免費機上Wi-Fi，支援無限瀏覽網頁與文字訊息功能。