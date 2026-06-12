羅馬熱門景點宰美國客？ 2杯冰淇淋要價51美元

美國佛羅里達州居民Nicole Ann在Facebook展示她到羅馬旅遊時，在一家冰淇淋店「被宰」的義大利冰淇淋及其收據。（@Rome Travel Tips）

暑期將至，往歐洲旅遊的季節已到。然而，在義大利 羅馬的熱門旅遊點，卻是以高價花費來豪奪遊客錢包而聞名，甚至被人詬病為「旅遊陷阱」。

紐約郵報報導，若到羅馬旅遊，要享受地道的義大利冰淇淋，就必須盡量遠離市中心去尋找，一對美國遊客夫婦在羅馬光顧距離特雷維噴泉（Trevi Fountain）僅兩分鐘路程的Don Nino冰淇淋店，結果兩小杯冰淇淋就花費了約51美元（約合44歐元）。

這對夫婦的女方Nicole Ann為佛羅里達州 居民，於5日在Facebook的「羅馬旅行小提示」（Rome Travel Tips）小組發帖，呼籲大家到羅馬要「避開Don Nino」這冰淇淋店，記述她曾在此點了兩杯冰淇淋，店員未經詢問她，就自行在冰淇淋之上加了一個奶油甜餡煎餅捲和一個馬卡龍餅乾，顯然屬於免費的。

但Ann在Facebook附上收據的照片，然後寫道：「老實說，這冰淇淋一點也不好吃」，更是她此行吃過所有冰淇淋之中最差的，並稱這家店「絕對是個坑遊客的騙局」。

貼文下的評論者認同Ann的說法，一些當地的義大利人也認為這是「純粹的盜匪」。一名羅馬人更在評論中表達不滿，稱遊客被「占便宜」會損害他們的旅遊業。

其他留言則有建議尋找由金屬容器載著的義式冰淇淋，稱這種冰淇淋「更正宗、更香濃」，然而亦有留言者強烈反對這說法，表示這「完全不實」，只是網紅的炒作而已，並建議應選擇標示明碼實價的店鋪。

Ann並非唯一一位遊客在社群媒體上表達對Don Nino冰淇淋店不滿。一位TikTok用戶在1月時亦發文稱，他在度假期間數次光顧Don Nino，有一天其價格莫名其妙地增加一倍。

隨著到歐洲度假的暑期到來，遊客們將如以往湧向羅馬最熱門的景點。雖然遊客帶來了經濟效益，但他們往往留駐在以宰客聞名的區域，尤其是在熱門景點附近。

特雷維噴泉、羅馬競技場和梵蒂岡有很多遊客必到之處，但其周邊地區的消費價格卻都是宰客的。