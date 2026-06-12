羅馬熱門景點宰美國客？ 2杯冰淇淋要價51美元
暑期將至，往歐洲旅遊的季節已到。然而，在義大利羅馬的熱門旅遊點，卻是以高價花費來豪奪遊客錢包而聞名，甚至被人詬病為「旅遊陷阱」。
紐約郵報報導，若到羅馬旅遊，要享受地道的義大利冰淇淋，就必須盡量遠離市中心去尋找，一對美國遊客夫婦在羅馬光顧距離特雷維噴泉（Trevi Fountain）僅兩分鐘路程的Don Nino冰淇淋店，結果兩小杯冰淇淋就花費了約51美元（約合44歐元）。
這對夫婦的女方Nicole Ann為佛羅里達州居民，於5日在Facebook的「羅馬旅行小提示」（Rome Travel Tips）小組發帖，呼籲大家到羅馬要「避開Don Nino」這冰淇淋店，記述她曾在此點了兩杯冰淇淋，店員未經詢問她，就自行在冰淇淋之上加了一個奶油甜餡煎餅捲和一個馬卡龍餅乾，顯然屬於免費的。
但Ann在Facebook附上收據的照片，然後寫道：「老實說，這冰淇淋一點也不好吃」，更是她此行吃過所有冰淇淋之中最差的，並稱這家店「絕對是個坑遊客的騙局」。
貼文下的評論者認同Ann的說法，一些當地的義大利人也認為這是「純粹的盜匪」。一名羅馬人更在評論中表達不滿，稱遊客被「占便宜」會損害他們的旅遊業。
其他留言則有建議尋找由金屬容器載著的義式冰淇淋，稱這種冰淇淋「更正宗、更香濃」，然而亦有留言者強烈反對這說法，表示這「完全不實」，只是網紅的炒作而已，並建議應選擇標示明碼實價的店鋪。
Ann並非唯一一位遊客在社群媒體上表達對Don Nino冰淇淋店不滿。一位TikTok用戶在1月時亦發文稱，他在度假期間數次光顧Don Nino，有一天其價格莫名其妙地增加一倍。
隨著到歐洲度假的暑期到來，遊客們將如以往湧向羅馬最熱門的景點。雖然遊客帶來了經濟效益，但他們往往留駐在以宰客聞名的區域，尤其是在熱門景點附近。
特雷維噴泉、羅馬競技場和梵蒂岡有很多遊客必到之處，但其周邊地區的消費價格卻都是宰客的。
他們是在特雷維噴泉旁兩分鐘路程的 Don Nino 冰淇淋店消費，兩小杯冰淇淋最後總共約花51美元，因價格過高而引發爭議。 女方指出店員未經詢問，就在冰淇淋上加了奶油甜餡煎餅捲和馬卡龍，讓她感覺被強加消費，也認為味道差、價格不合理。 文章提醒遊客，特雷維噴泉、競技場與梵蒂岡周邊常有高價宰客情況，建議選擇標示明碼實價的店家，並盡量遠離景點核心區。
精華 FAQ
他們是在特雷維噴泉旁兩分鐘路程的 Don Nino 冰淇淋店消費，兩小杯冰淇淋最後總共約花51美元，因價格過高而引發爭議。
女方指出店員未經詢問，就在冰淇淋上加了奶油甜餡煎餅捲和馬卡龍，讓她感覺被強加消費，也認為味道差、價格不合理。
文章提醒遊客，特雷維噴泉、競技場與梵蒂岡周邊常有高價宰客情況，建議選擇標示明碼實價的店家，並盡量遠離景點核心區。
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