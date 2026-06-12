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華人家庭2人中槍亡 疑殺人後自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

記者王若然／貝爾維尤市報導
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案件發生於163rd Court Northeast 1700號的一處房屋內。（...
案件發生於163rd Court Northeast 1700號的一處房屋內。（谷歌地圖）

鄰近西雅圖的貝爾維尤市(Bellevue)近日驚傳華人謀殺-自殺案。網上還有傳言死者為某知名奶茶連鎖店業者。當地法醫辦公室向本報確認，死者確實為華人，其中女性死者頭部中數槍。

根據當地福斯新聞台FOX13電視台報導，5月12日下午約12時36分，貝爾維尤市警方因應福利檢查（welfare check）要求，前往該市163rd Court Northeast 1700號的房屋查看。警方抵達後，發現一名37歲男性和一名29歲女性，在屋內已經死亡。警方認為該事件不會對公眾造成威脅。

貝爾維尤市所屬國王縣（King County）媒體聯絡官Kate Cole 11日向本報證實，該案中的兩名死者分別為37歲的苗孟（Meng Miao，音譯）以及29歲的楊雨婷（Yuting Yang）。兩人死因均為頭部中槍。根據法醫報告，其中楊雨婷的頭部有多處槍傷，判定為被「謀殺」；苗孟的頭部有槍傷，判定為「自殺」。

至於兩死者的關係以及案件動機，當地警方稱該案正在調查中，不方便透露。

根據谷歌地圖以及房產網站Zillow，本案發生的房屋處在一片較新的社區，房價普遍在200萬美元左右。

網路上目前有傳言稱，死者為當地某知名連鎖奶茶店的老闆，有一小紅書博主發文稱，該消息已經在奶茶店內部得到確認。但截至6月11日，這家奶茶店仍照常營業，且相關消息未獲官方確認。還有傳言稱，死者苗孟為西雅圖中國城某火鍋店的老闆。根據網路資料，該火鍋店老闆的姓同為Miao，但仍不能確認為同一人。

美西地區近年偶有華人家庭發生「謀殺後自殺」（murder-suicide）悲劇。例如洛杉磯縣鮑爾溫公園市（Baldwin Park）4月24日發生震驚社區的三死槍擊命案，其中兩人為居住當地的華裔夫婦，另一人為兩人的家庭成員。2024年洛斯阿圖市 （Los Altos），一對谷歌的中國工程師夫妻喪命，法醫證實是Liren Chen槍殺妻子後再將槍口對準自己。

精華 FAQ

  • 國王縣法醫與媒體聯絡官證實，兩名死者分別是37歲的苗孟與29歲的楊雨婷，兩人皆為華人，且死因都與頭部中槍有關。

  • 警方於5月12日中午接獲福利檢查要求，前往貝爾維尤市一處住宅查看，抵達後發現屋內一男一女已經死亡，並研判不會對公眾造成威脅。

  • 網路傳言指死者可能是知名奶茶連鎖店老闆，另有人稱苗孟是火鍋店老闆；但截至6月11日，這些說法都未獲官方證實。

西雅圖 華人

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