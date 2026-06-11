川普喊貴 華人願斥巨資看世界盃 2張8強賽門票5478元

南加華人吳先生購買2026世界盃四分之一決賽門票，兩張票價加上手續費共花費5478.88美元，比洛杉磯大部分地區一個月房租還要高。（讀者提供）

2026年FIFA世界盃 尚未開踢，門票價格已先引發熱議。不少球迷原本期待能在家門口欣賞這場全球足球盛事，卻被高昂票價嚇退。南加華人 吳先生最近購買兩張四分之一決賽（8強賽）門票，連同手續費共花費5478美元，比洛杉磯大部分地區一個月房租都要高，讓他直呼「真的太誇張了」。

吳先生表示，這屆世界盃難得由美國、加拿大與墨西哥共同主辦，洛杉磯也是主辦城市之一，身為球迷總覺得不進場觀賽有些可惜。他特別鎖定四分之一決賽，因為通常都是實力最強、最受矚目的球隊晉級，精彩程度不輸準決賽與決賽。

他原本先到FIFA官方售票平台查看，卻發現剩下的大多是零散座位，而且位置稍微靠前的門票幾乎都要5000美元以上。後來他轉往Ticketmaster等二手售票平台尋找，同樣區域的門票價格約2700美元左右，最後買下兩張門票，其中一張票價2264美元，加上服務費及其他附加費用後，總計花費5478美元。

吳先生說，「雖然很貴，但畢竟是在家門口舉辦的世界盃，錯過可能又要再等四年。」

世界盃門票價格近來持續攀升，甚至連美國總統川普 日前受訪時都表示，自己不會花1000美元去看美國隊對巴拉圭的比賽。CBS報導，本屆世界盃部分小組賽最低票價平均約553美元，而決賽最便宜門票已超過7700美元。由於採用動態定價機制，熱門場次票價更隨需求不斷上漲。

另一名華人球迷Ricky則認為，本屆世界盃票價已遠遠超出一般球迷可負擔範圍。他曾親赴卡達觀看2022年世界盃，當時阿根廷對法國的決賽門票約1600美元，雖然不便宜，但仍屬可接受範圍。然而四年後的北美世界盃，票價卻漲幅驚人。Ricky表示，「有些場次直接翻了十幾倍，決賽票價甚至衝到上萬美元，簡直是在搶錢。」

他最近查詢決賽門票時發現，即使是最上層看台、俗稱「山頂票」位置，價格也接近1萬美元；若是較佳視野的Lower Tier區域，例如129區附近座位，兩張票總價高達3萬2970美元。

在他看來，門票還不是最可怕的支出。住宿、交通、停車等額外成本加總後，實際觀賽費用往往遠高於票價本身。「這已經不是在考驗球迷對足球的熱愛，而是在考驗財力。」他苦笑說。

高昂的整體成本，也讓部分球迷最終選擇放棄觀賽。南加州居民金先生原本購買了巴西隊及日本隊淘汰賽門票，每張票約530美元。由於比賽地點在德州休士頓，他原本計畫飛往當地觀賽，但仔細計算後發現，除門票之外，還得負擔機票、飯店、租車以及停車費。

經過再三考量後，他決定取消行程，將兩張門票掛上二手售票網站，每張以1060美元出售。沒想到不到一小時就被買走，不僅收回成本，還意外小賺一筆。

類似情況並不少見。金融時報報導指出，世界盃開幕前，FIFA官方轉售平台一度出現約18萬張待售門票。許多球迷原本只計算門票費用，之後才發現機票、住宿、交通及請假成本遠超預期，因此選擇轉售門票。

有分析指出，對於需要跨州觀賽的球迷而言，看一場八強或四強賽的總支出往往達3000至5000美元；若是一家四口同行，花費甚至可能突破1萬美元。

對不少球迷而言，世界盃四年才舉辦一次，能夠親臨現場感受氣氛確實難能可貴。然而在票價屢創新高之下，這場全球最受矚目的足球盛宴，也讓許多人不得不在夢想與荷包之間做出選擇。

南加華人金先生原本購買兩張世界盃淘汰賽門票，每張530美元，後因機票、住宿及交通成本過高決定轉售，最終以每張1060美元售出，不到一小時即被買家搶購。（洛杉磯FIFA世界盃官網）