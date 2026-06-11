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華人砸2000元搶門票 交通、住宿成本高漲 免費送竟沒人要

記者張宏／洛杉磯報導
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華人顧彬彬花2000多美元買球票，結果送人都沒人要。（顧彬彬提供）
華人顧彬彬花2000多美元買球票，結果送人都沒人要。（顧彬彬提供）

距離2026年世界盃開踢僅剩數日，不少華人球迷卻面臨門票轉售困難的窘境。有人花費數千美元購入門票，原本打算轉售或與朋友分享，結果臨近比賽仍無人問津。也有人投入數萬美元搶購多場賽事門票，卻因交通、住宿成本高漲而被迫放棄部分行程。世界盃從球迷狂歡的節日，變成升級打怪的艱辛之旅。

來自中國的球迷William沈7月10日來南加看八強賽，他說，他以前在南加讀書，這次藉著看比賽順便故地重遊，看望親朋。為買這張八強門票非常不易，最後花費1萬多元人民幣買到門票，包括交通和其他日常花銷，這次美國之旅預計要花費數萬美元。但人生重在體驗，比起在自己不熟悉地方看比賽，來南加看世界盃還是綜合性價比能接受的程度。

花2000多美元買球票，結果送人都沒人要。華人顧彬彬買了四張舊金山舉辦的卡達對瑞士比賽門票，其中兩張是380美元檔的門票，兩張是450美元檔，總共約1600美金。當時世界盃開票時很難買，他在官網前後刷了一個月的票，因為官網每次登陸都要在線排隊五六個小時，輪到自己時有五分鐘時間登錄，15分鐘選購下單。

限時結束後要重新等待，所以每次基本都是刷到什麼買什麼，當時還心想如果票買多了就轉售。結果臨近13日比賽，他這些轉售票依然無人問津，他送給別人，人家都沒興趣去看，且還要跑到舊金山；即使是舊金山當地人也沒興趣。而他還有四張總價六、七百美元的約旦對戰奧地利的球票砸在手裡。

他說，他只能自己開車去舊金山看比賽，查詢當地酒店時發現，距離比賽場館只有1英里的酒店房價不過100多美元，即使在球場旁邊的萬豪酒店也不過300美元，這基本就是當地酒店常規周末價格，可見世界盃不如預期火爆。

這次世界盃通勤也是噩夢，像他去舊金山看比賽，打算把車停在幾站地外的輕軌站，然後坐VTA輕軌進入，且要保證在第85分鐘提前離場，否則要在輕軌月台上跟幾萬人一起吹冷風。

華人徐先生則買了好幾萬美元的世界盃門票，每張幾千美金，結果也是轉售不出去，即使自己看也看不過來。他說，因為比賽多在其他城市，需要研究交通住宿成本，最近燃油價上漲，旅行成本如果高出球票太多，那就只能割愛。但官網轉售系統令人髮指，屬於賣家賣不掉，買家買不了的程度，各種延遲和卡頓。想找客服理論，官方卻把「Contact Us（聯絡我們）」和「Help Center」隱藏得像國家機密一樣深。好不容易聯繫到客服，結果系統一秒鐘回覆一封兩千字Q&A的自動郵件，完全找不到活人。

精華 FAQ

  • 因為不少人搶票時買了多張或高價票，原本想轉售獲利，但臨近比賽仍缺乏買家；同時跨城觀賽成本高，讓需求進一步下降。

  • 有人單張門票花上數千美元，整體行程還要加上機票、住宿與日常開銷，總花費可達數萬美元；即使只看一場比賽，負擔也相當沉重。

  • 因為部分比賽周邊酒店價格並未大幅飆高，門票轉售也難成交，甚至免費送票都沒人要，顯示實際熱度與搶票時的預期有落差。

南加 華人 世界盃

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