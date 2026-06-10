全美35所最難進大學 加州占7所 加州理工榮登全國榜首
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在全美最難錄取的大學名單中，來自加州的最多，占了七所。其中，加州理工學院（California Institute of Technology）更榮登全國榜首。
網上財商新聞網站Business Insider選出全美35所最難申請上的大學，奪冠居首的加州理工學院位於巴沙迪那（Pasadena），是一所精英私立大學，僅有2400多名學生，錄取率只有3%。該校師生比例高達3:1，令學生與教授的互動尤為密切。
該校成立於1891年，被公認為世界頂尖的科學與工程學府之一，也被「美國新聞與世界報導」評為全美第11所最佳大學。校內最熱門的主修專業包括機械工程、電腦科學、生物工程及生物醫學工程、化學和數學。
儘管在沒有助學金的情況下，加州理工學院的每年學費和雜費超過6萬8000美元，但其性價比在全美排名第六。其畢業生的平均年薪超過13萬美元，這有助於抵消其高昂的學費。
緊隨加州理工學院之後的，是位於舊金山的密納瓦大學（Minerva University）。這所私立大學的錄取率也只有3%，但其師生比高達14:1，遠高於加州理工學院。
在全美最難進入、競爭最激烈的35所大學中，加州共占七所，是大學上榜數量最多的州份之一。七所上榜的大學中，只有洛杉磯加州大學（UCLA）是公立大學，其餘的全為私立大學，該校錄取率約9.4%。
位於矽谷中心的史丹佛大學也榜上有名，排行第五。這所著名的私立大學錄取率為4%，師生比為6:1。
位於克萊蒙（Claremont）的波莫那學院（Pomona College）排名第21位，緊隨其後的是排名第26的加州大學洛杉磯。位於洛杉磯的南加州大學（USC）排第31位，克萊蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）排名第33。位於爾灣的斯坦布里奇大學（Stanbridge University）位列第35位，剛好趕及入圍。
Business Insider表示，他們是使用了來自美國國家教育統計中心「大學導航」（College Navigator）資料庫的最新數據，選出錄取率為10%或以下的大學，然後根據2024-2025學年的錄取率進行排名。若有不同的大學錄取率是相同的話，則會選取申請入學人數較多的學校。
加州理工學院位居榜首，錄取率僅3%，校內學生約2400多人，師生比也很低，凸顯其菁英化與高度競爭的入學門檻。 加州共有七所大學進入全美35所最難錄取名單，是上榜數量最多的州之一；其中只有UCLA屬公立，其餘多為私立名校。 Business Insider使用美國國家教育統計中心College Navigator的最新資料，先篩選錄取率10%以下的大學，再依2024至2025學年的錄取率排序。
精華 FAQ
加州理工學院位居榜首，錄取率僅3%，校內學生約2400多人，師生比也很低，凸顯其菁英化與高度競爭的入學門檻。
加州共有七所大學進入全美35所最難錄取名單，是上榜數量最多的州之一；其中只有UCLA屬公立，其餘多為私立名校。
Business Insider使用美國國家教育統計中心College Navigator的最新資料，先篩選錄取率10%以下的大學，再依2024至2025學年的錄取率排序。
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