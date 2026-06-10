我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港宏福苑大火慘劇 當局依「誤殺罪」起訴7人及2家公司

「一次性給子女錢」為什麼是退休理財最後悔的事？

全美35所最難進大學 加州占7所 加州理工榮登全國榜首

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州理工學院榮登全美35所最難考入大學的榜首。圖為其大學網站展示校內理工科目的學...
加州理工學院榮登全美35所最難考入大學的榜首。圖為其大學網站展示校內理工科目的學習照片。（加州理工大學官網）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：加州理工奪下全美最難錄取大學榜首，錄取率僅3%。
  • 重點二：加州共有七所大學上榜，成為入圍數量最多的州。
  • 重點三：史丹佛、UCLA、USC等加州名校皆名列前茅。

在全美最難錄取的大學名單中，來自加州的最多，占了七所。其中，加州理工學院（California Institute of Technology）更榮登全國榜首。

網上財商新聞網站Business Insider選出全美35所最難申請上的大學，奪冠居首的加州理工學院位於巴沙迪那（Pasadena），是一所精英私立大學，僅有2400多名學生，錄取率只有3%。該校師生比例高達3:1，令學生與教授的互動尤為密切。

該校成立於1891年，被公認為世界頂尖的科學與工程學府之一，也被「美國新聞與世界報導」評為全美第11所最佳大學。校內最熱門的主修專業包括機械工程、電腦科學、生物工程及生物醫學工程、化學和數學。

儘管在沒有助學金的情況下，加州理工學院的每年學費和雜費超過6萬8000美元，但其性價比在全美排名第六。其畢業生的平均年薪超過13萬美元，這有助於抵消其高昂的學費。

緊隨加州理工學院之後的，是位於舊金山的密納瓦大學（Minerva University）。這所私立大學的錄取率也只有3%，但其師生比高達14:1，遠高於加州理工學院。

在全美最難進入、競爭最激烈的35所大學中，加州共占七所，是大學上榜數量最多的州份之一。七所上榜的大學中，只有洛杉磯加州大學（UCLA）是公立大學，其餘的全為私立大學，該校錄取率約9.4%。

位於矽谷中心的史丹佛大學也榜上有名，排行第五。這所著名的私立大學錄取率為4%，師生比為6:1。

位於克萊蒙（Claremont）的波莫那學院（Pomona College）排名第21位，緊隨其後的是排名第26的加州大學洛杉磯。位於洛杉磯的南加州大學（USC）排第31位，克萊蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）排名第33。位於爾灣的斯坦布里奇大學（Stanbridge University）位列第35位，剛好趕及入圍。

Business Insider表示，他們是使用了來自美國國家教育統計中心「大學導航」（College Navigator）資料庫的最新數據，選出錄取率為10%或以下的大學，然後根據2024-2025學年的錄取率進行排名。若有不同的大學錄取率是相同的話，則會選取申請入學人數較多的學校。

精華 FAQ

  • 加州理工學院位居榜首，錄取率僅3%，校內學生約2400多人，師生比也很低，凸顯其菁英化與高度競爭的入學門檻。

  • 加州共有七所大學進入全美35所最難錄取名單，是上榜數量最多的州之一；其中只有UCLA屬公立，其餘多為私立名校。

  • Business Insider使用美國國家教育統計中心College Navigator的最新資料，先篩選錄取率10%以下的大學，再依2024至2025學年的錄取率排序。

舊金山 加州

上一則

好市多如收到政府關稅退款 將回饋給會員

下一則

不只提神？最新研究：咖啡有助情緒、壓力調節

延伸閱讀

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤
賓州頂尖文理學院 學生家庭年收低於20萬免學費

賓州頂尖文理學院 學生家庭年收低於20萬免學費
矽谷最強人才工廠出爐 科技巨頭瘋搶畢業生

矽谷最強人才工廠出爐 科技巨頭瘋搶畢業生
異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上
美西華人學會 7華生獲頒獎學金

美西華人學會 7華生獲頒獎學金
米其林一口氣推北美50佳 包括這家台菜等加州9家上榜

米其林一口氣推北美50佳 包括這家台菜等加州9家上榜

熱門新聞

李美萱看到太太們的需求，進而成立「積婆分享社」，開設LINE群組定期舉辦活動並分享資訊，從原本的個位數至今成員已有350人，並還在擴大中。（李美萱提供）

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

2026-06-07 19:44
起訴書稱，Comfy Spa按摩店在許多網站上PO出色情廣告。圖為Comfy Spa的色情廣告之一。（取自起訴書中所稱的色情網站）

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

2026-06-02 20:51
近期已有不少申請人陸續收到補件通知（RFE），要求進一步說明為何選擇在美國境內辦理綠卡及其理由。（取自USCIS官網）

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

2026-06-06 21:17
聖地牙哥市Comfy Spa因涉嫌賣淫，被市府起訴，勒令停業。（谷歌街景地圖）

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

2026-06-02 22:05
若想用較便宜價格體驗郵輪之旅，換季郵輪可列入考慮。（Celebrity Cruises網頁）

正值鮮為人知的「換季」郵輪跨洋14天才千元起跳

2026-06-05 13:09
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20

超人氣

更多 >
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊