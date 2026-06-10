法國超馬選手 挑戰打破太平洋屋脊步道穿越紀錄

法國超級馬拉松運動員桑切斯本月9日開始美西太平洋屋脊步道穿越之旅，寄望能打破紀錄。（取自桑切斯臉書）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 法國超馬選手桑切斯挑戰打破太平洋屋脊步道穿越紀錄。

法國超馬選手桑切斯挑戰打破太平洋屋脊步道穿越紀錄。 重點二： 他曾締造約翰繆爾步道最快紀錄，並完成庇里牛斯山穿越。

他曾締造約翰繆爾步道最快紀錄，並完成庇里牛斯山穿越。 重點三：這項創舉風險極高，山火、疾病與風暴都可能迫使退賽。

一名法國超級馬拉松運動員挑戰一項壯舉，上周末從南加州 沙漠出發，希望能打破貫穿美國西部的太平洋屋脊步道（Pacific Crest Trail）穿越紀錄。

舊金山 紀事報報導，來自法國土魯斯（Toulouse）的35歲工程師桑切斯（Aurélien Sanchez）多年來獲得多項殊榮。2018年，他以3天10小時的成績創下穿越內華達山脈（Sierra Nevada）約翰繆爾步道（John Muir Trail）的最快紀錄，至今無人能打破；2020年，他又完成穿越歐洲庇里牛斯山脈（Pyrenees）的壯舉；他也是少數幾位完成以殘酷著稱的納西州巴克利馬拉松（Barkley Marathons）的跑者之一，參賽者必須在60小時內跑完直線6萬呎的距離。

「我熱愛這項運動，因為它挑戰人類的極限，讓我腎上腺素飆升。」桑切斯接受紀事報訪問時說：「太平洋屋脊步道是一個我渴望探索的地方，對我來說是一個夢想。」

事實上，每年都有成千上萬健行愛好者踏上這條著名的步道，渴望能一次走完全部路程，這段旅程通常需要約6個月時間才能完成。

近年來，許多優秀越野跑者都嘗試挑戰太平洋屋脊步道，已知的最快速度紀錄是在2023年由比利時超級馬拉松選手薩貝（Karel Sabbe）創下的46天。紀事報指出，若想打破薩貝的紀錄，桑切斯平均每日至少要跑58哩，這段距離比連續跑兩場馬拉松還長。

令人意外的是，桑切斯表示，他並不是一名速度很快的跑者。他說：「我比較像是一個偶爾跑步的健行者。」

桑切斯表示，他的超能力是其專注力。桑切斯出發前會一絲不苟地規畫行程的後勤細節，包括卡路里攝取量、裝備選擇、休息和補給。他稱，將目標分解成細節有助於他保持專注。

這躺冒險的代價可能不菲。挑戰太平洋屋脊步道紀錄的選手有些因腎衰竭、應力性骨折（stress fracture）或其他疾病而被迫退出。還有一些人因山火和煙霧被迫中止行程，或被極端風暴阻擋去路。

那些以破紀錄時間走完全程的人都說，這是他們一生中最難忘的冒險。一位在2021年用51天走完這條步道的跑者說：「這是我感覺離上帝最近的一次。」