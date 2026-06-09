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男子7年沒報稅收IRS通知 專家指點補救方法

洛杉磯訊
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專家指出，雖然七年未報稅聽起來令人壓力巨大，但只要願意開始處理，問題仍有解決途徑...
專家指出，雖然七年未報稅聽起來令人壓力巨大，但只要願意開始處理，問題仍有解決途徑。（示意圖取自Unsplash/Olga DeLawrence）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：男子因多年未報稅，收到IRS通知後才正視累積七年的稅務問題。
  • 重點二：IRS可依雇主與銀行資料建立替代報稅表，估稅常高於實際欠稅。
  • 重點三：專家建議先補齊近六年稅表，必要時找CPA或註冊報稅代理協助。

有些人因忙碌、害怕欠稅或不知如何處理稅務問題，一拖再拖，最終多年未報稅。一男子近日分享經歷表示，2018年起停止報稅，原本只想延後一年處理，結果一拖就是七年，直到最近收到國稅局（IRS）通知，才決定正視問題。

綜合Newsweek等媒體報導，該男子表示，最初只是錯過一次報稅期限，後來覺得問題越來越複雜，索性持續逃避。多年來他明知情況嚴重，卻始終沒有採取行動。

直到幾周前收到IRS寄來通知，他才發現國稅局已根據掌握的收入資料，替他計算出應繳稅額。但該金額並非依據他的實際情況，而是根據IRS掌握的收入資訊估算，未納入扣除額、稅務抵免等減稅因素。

報導指出，當納稅人長期未報稅時，IRS可能透過雇主、銀行或其他機構提供的收入資料，自行建立所謂的「替代報稅表」（Substitute for Return）。這類估算通常不會考慮納稅人可享有的減免，因此計算出的欠稅金額往往高於實際應繳數字。

專家指出，該男子目前最大問題不是欠稅，而是多年未申報。一般而言，IRS要求納稅人補報最近六年稅表，作為恢復合規狀態的基本要求。部分情況下可能需要補報更早年度，但六年通常是主要範圍。

對是否需要聘請專業人士協助，專家表示，取決於個人財務狀況的複雜程度。如果多年來只有W-2薪資收入，沒有自營事業、投資收益或出租房產等情況，許多人可透過報稅軟體自行完成補報。

若涉自雇工作、小型企業經營或較複雜扣除項目，則建議尋求註冊會計師（CPA）或註冊報稅代理人（Enrolled Agent）協助。後者是經聯邦政府授權、專門處理IRS事務的專業人士，可代表納稅人與IRS溝通。

不過，市面上不少稅務和解公司經常鎖定欠稅族群大力宣傳，強調情況十分嚴重，以此推銷高價服務。但若只是單純多年未報稅、且欠稅金額仍可控制，多數情況下由CPA或註冊報稅代理人協助即可，費用通常遠低於這類公司。

專家建議，補救第一步是蒐集歷年收入資料，包括W-2、1099及其他收入紀錄。若文件遺失，可向IRS申請薪資與收入紀錄（Wage and Income Transcript）。

完成資料蒐集後，應依序補報各年稅表，從最早年度開始處理。待報稅完成後，納稅人才能得知真正欠稅金額，而非IRS先前估算數字。如果補報後確實仍有欠稅，IRS通常提供分期付款計畫。若過去報稅紀錄良好，也有機會申請首次罰款減免。

專家強調，收到IRS通知後最不該做的事，就是繼續忽視問題。因為一旦持續不回應，IRS可能進一步採取扣押薪資、凍結銀行帳戶或留置房產等措施。雖然七年未報稅聽起來令人壓力巨大，但只要願意開始處理，問題仍有解決途徑。真正讓情況惡化的，往往不是最初漏報稅，而是不斷拖延與逃避。

精華 FAQ

  • 他一開始只是錯過一次報稅期限，之後因覺得情況愈來愈複雜而持續逃避，久而久之就拖成七年未申報，直到收到IRS通知才面對問題。

  • 因為納稅人長期未報稅時，IRS可依雇主、銀行等機構提供的收入資料建立替代報稅表，先估出應繳稅額，但通常不計入扣除額與抵免。

  • 先蒐集W-2、1099等歷年資料，必要時向IRS申請收入紀錄，然後依序補報稅表；若情況簡單可自行處理，複雜則找CPA或EA協助。

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