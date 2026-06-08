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世界首座「海上浮城」計畫醞釀中 將納8萬人長居

編譯組／綜合報導
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全船長達一英里，內建未來主義有軌電車系統（電車見於圖左側），讓客人乘搭以穿梭船內...
全船長達一英里，內建未來主義有軌電車系統（電車見於圖左側），讓客人乘搭以穿梭船內不同區域。（自由郵輪國際公司官網）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：自由之船構想以巨型核能郵輪打造海上永久城市。
  • 重點二：船上規劃容納八萬人並設學校銀行體育場等設施。
  • 重點三：計畫估值逾161億美元，現階段最缺乏的是資金。

一項以巨型郵輪來打造世界首座「海上城市」（floating city）的計畫正在醞釀中。這郵輪浮城將以核能驅動，可容納八萬人，比全球最精緻的郵輪還要龐大。郵輪盛載的不只是遊客，更多是長期居民，在郵輪上生活，船上備有學校、銀行、大型體育場館、博物館，以至水上樂園。

這座名為「自由之船」（Freedom Ship）的構想早於上世紀90年代出現，目前由自由郵輪公司（Freedom Cruise Line）首席執行官古奇（Roger Gooch）重拾計畫。他接受「每日電訊報」訪問時說：「我們非常有信心能夠實現這目標，但關鍵的是資金。」

「紐約郵報」報導，若計畫成真，這艘巨型郵輪的規模，將遠超皇家加勒比郵輪公司（Royal Caribbean）或嘉年華郵輪公司（Carnival Cruise Line）等出產的任何郵輪。舉例說，皇家加勒比郵輪公司耗資20億美元的「海洋偶像號」郵輪，最多只能乘載7600名遊客，但上述計畫中的「自由之船」卻能載八萬人，堪能睥睨同業。

這艘「自由之船」（Freedom Ship）將是世界首座海上城市，內設各種現代城...
這艘「自由之船」（Freedom Ship）將是世界首座海上城市，內設各種現代城市設備，包括學校、銀行、大型體育場館、博物館，以至水上樂園。（自由郵輪國際公司官網）

此巨輪預計耗資161億6000萬美元，可容納約5萬人長期居住，並接待1萬名遊客，配備2萬名船員提供服務。

自由郵輪國際公司（Freedom Cruise International）表示：「『自由之船』的設計理念是打造一座永久性的海上移動城市，用以長期住宿，而非短期旅行。」

該公司指，這並非郵輪，沒有固定的目的地或行程，但會每二至三年就環行地球一周。船上是個穩定的、自給自足的城市環境，能滿足人們的日常生活需要。

船上具備眾多現代城市的元素，包括中、小學校、大學、商店、銀行、夜總會、一座可容納1萬5000人的體育場館、水上樂園、公園、會議中心、音樂廳和兩座博物館，可謂應有盡有。

全船長達一英里，建有未來主義有軌電車系統，讓客人乘搭以穿梭船內不同區域。另設兩層樓的美食廣場，滿足各種口味，包括最刁鑽的食客。船上還設有一個巨大的水族館，可供潛水。

船由核能驅動，而由於體型龐大，地球上任何碼頭都無法讓它停泊，因此會長期處身國際水域中。

「自由之船」的構思最早由工程師尼克森（Norman Nixon）在1990年代提出，但他於2012年去世，計畫因此擱置。現時計畫再提上日程，估計需時四年來建造。

但自由郵輪公司的古奇說，現時需要資金來實現這個夢想。

精華 FAQ

  • 它不是一般郵輪，而是一座永久性的海上移動城市，供人長期居住與生活。船上將具備教育、商業、娛樂與公共設施，形成自給自足的城市環境。

  • 計畫中可容納八萬人，包含約五萬名長居居民、一萬名遊客與兩萬名船員。船上並規劃學校、大學、銀行、體育場、水上樂園、博物館等。

  • 自由郵輪公司表示，計畫技術與概念上有信心實現，但最大障礙仍是資金。整體預估造價高達161億6000萬美元，尚待投資支持才能啟動。

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