為600元報銷費炒了他 摩根大通遭判賠425萬

一份價值642.50美元的熟食拼盤，讓摩根大通付出425萬美元賠償金。（Pexels）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 摩根大通因642.5美元熟食拼盤報銷爭議裁員，遭仲裁判賠425萬美元。

摩根大通因642.5美元熟食拼盤報銷爭議裁員，遭仲裁判賠425萬美元。 重點二： 監管局認定伯納德可刪除解僱紀錄，將離職原因改列為自願離職。

監管局認定伯納德可刪除解僱紀錄，將離職原因改列為自願離職。 重點三：銀行強調不實報帳可解僱，並反對仲裁結果與高額賠償。

紐約郵報報導，一份價值642.50美元的熟食拼盤，讓摩根大通 （JPMorgan Chase）付出425萬美元代價！美國金融業監管局日前裁定，這家銀行巨頭需向比佛利山 資深經理人伯納德（Brent Ryan Bodner）支付數百萬美元損害賠償，他因去年提交一筆在自宅舉行商務會議相關的報銷費用爭議遭解僱。

伯納德律師羅森（Rosen）表示，報銷的收據清楚顯示餐點是送到伯納德家中，「沒有任何見不得人的事。」他指出，伯納德的助理在報帳時，將該筆費用勾選為「在熟食店內用餐」，而非外送到府。然他強調，這筆費用並未超過公司報銷上限，完全符合當時公司的政策。

「摩根大通只是把這分642.50美元的拼盤當作開除伯納德的藉口」羅森告訴紐約郵報，「那根本不是什麼超級盃派對（Super Bowl party），是他們試圖將其抹黑為花公司的錢舉辦超級盃派對，藉此詆毀伯納德名譽。」

伯納德在大通證券及其關係企業註冊職業超過十年。羅森聲稱，在熟食拼盤調查完成前，公司其實早決定開除他，稱「大局已定」。羅森還指控內部人員如同「啃食屍體的禿鷹」般，急著瓜分伯納德客戶。一則內部訊息顯示，銀行認為伯納德可能會在預定面談前「帶著大批客戶直接走人」。這促使公司指派所謂的「挽留團隊」，在面談前分配其客戶資源。

摩根大通發言人告訴紐約郵報，「我們不同意律師對事實的描述，這些說法與聽證會上證人證詞及證據相矛盾。」「在美國職場，提交不實報帳單據都是可被解僱的理由。當公司根據調查採取合理行動，依法善意提交U5表格（金融從業紀錄文件）時，這項決定不應受到事後質疑，更不該遭受數百萬美元賠償金懲罰。」

這項裁決最早由財經媒體「巴倫周刊」（Barron's）報導。負責監督美國券商、管理證券業爭議仲裁的美國金融業監管局也建議，應允許伯納德刪除其監管紀錄中，與2024年5月遭解僱有關的說法，將其離職原因改為「自願離職」，刪除原先的解僱說明。

摩根大通財富管理部（Wealth Management）發言人告訴紐約郵報，「我們強烈反對監管局決定。」這份五頁的裁決書，並未詳細說明案件爭議的事實背景，也未解釋仲裁人員為何站在如今任職於富國銀行（Wells Fargo）的伯納德方。

這筆鉅額賠償還附帶自送達日起計算、年利率10%的利息直到全額付清。仲裁人員也要求公司返還伯納德800美元案件申請費，負擔本案大部分仲裁平台費用與聽證成本。不過，監管局也駁回包括伯納德提出求償1500萬美元補償性賠償，及另外1500萬美元懲罰性賠償等其他請求。

目前摩根大通尚未公開是否向法院挑戰這項裁決。監管局規定，仲裁裁決在該局體系內通常具最終效力，但當事方仍可依「聯邦仲裁法」（Federal Arbitration Act）尋求有限度的司法審查。