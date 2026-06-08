我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一次性給子女錢」為什麼是退休理財最後悔的事？

台積電未排除漲價可能 財務長：通膨推高成本

為600元報銷費炒了他 摩根大通遭判賠425萬

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一份價值642.50美元的熟食拼盤，讓摩根大通付出425萬美元賠償金。（Pexe...
一份價值642.50美元的熟食拼盤，讓摩根大通付出425萬美元賠償金。（Pexels）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：摩根大通因642.5美元熟食拼盤報銷爭議裁員，遭仲裁判賠425萬美元。
  • 重點二：監管局認定伯納德可刪除解僱紀錄，將離職原因改列為自願離職。
  • 重點三：銀行強調不實報帳可解僱，並反對仲裁結果與高額賠償。

紐約郵報報導，一份價值642.50美元的熟食拼盤，讓摩根大通（JPMorgan Chase）付出425萬美元代價！美國金融業監管局日前裁定，這家銀行巨頭需向比佛利山資深經理人伯納德（Brent Ryan Bodner）支付數百萬美元損害賠償，他因去年提交一筆在自宅舉行商務會議相關的報銷費用爭議遭解僱。

伯納德律師羅森（Rosen）表示，報銷的收據清楚顯示餐點是送到伯納德家中，「沒有任何見不得人的事。」他指出，伯納德的助理在報帳時，將該筆費用勾選為「在熟食店內用餐」，而非外送到府。然他強調，這筆費用並未超過公司報銷上限，完全符合當時公司的政策。

「摩根大通只是把這分642.50美元的拼盤當作開除伯納德的藉口」羅森告訴紐約郵報，「那根本不是什麼超級盃派對（Super Bowl party），是他們試圖將其抹黑為花公司的錢舉辦超級盃派對，藉此詆毀伯納德名譽。」

伯納德在大通證券及其關係企業註冊職業超過十年。羅森聲稱，在熟食拼盤調查完成前，公司其實早決定開除他，稱「大局已定」。羅森還指控內部人員如同「啃食屍體的禿鷹」般，急著瓜分伯納德客戶。一則內部訊息顯示，銀行認為伯納德可能會在預定面談前「帶著大批客戶直接走人」。這促使公司指派所謂的「挽留團隊」，在面談前分配其客戶資源。

摩根大通發言人告訴紐約郵報，「我們不同意律師對事實的描述，這些說法與聽證會上證人證詞及證據相矛盾。」「在美國職場，提交不實報帳單據都是可被解僱的理由。當公司根據調查採取合理行動，依法善意提交U5表格（金融從業紀錄文件）時，這項決定不應受到事後質疑，更不該遭受數百萬美元賠償金懲罰。」

這項裁決最早由財經媒體「巴倫周刊」（Barron's）報導。負責監督美國券商、管理證券業爭議仲裁的美國金融業監管局也建議，應允許伯納德刪除其監管紀錄中，與2024年5月遭解僱有關的說法，將其離職原因改為「自願離職」，刪除原先的解僱說明。

摩根大通財富管理部（Wealth Management）發言人告訴紐約郵報，「我們強烈反對監管局決定。」這份五頁的裁決書，並未詳細說明案件爭議的事實背景，也未解釋仲裁人員為何站在如今任職於富國銀行（Wells Fargo）的伯納德方。

這筆鉅額賠償還附帶自送達日起計算、年利率10%的利息直到全額付清。仲裁人員也要求公司返還伯納德800美元案件申請費，負擔本案大部分仲裁平台費用與聽證成本。不過，監管局也駁回包括伯納德提出求償1500萬美元補償性賠償，及另外1500萬美元懲罰性賠償等其他請求。

目前摩根大通尚未公開是否向法院挑戰這項裁決。監管局規定，仲裁裁決在該局體系內通常具最終效力，但當事方仍可依「聯邦仲裁法」（Federal Arbitration Act）尋求有限度的司法審查。

精華 FAQ

  • 爭議在於伯納德申報一筆642.50美元的熟食拼盤費用，銀行認定報帳不實並將他解僱；但其律師主張費用符合政策，且公司早已預定開除他。

  • 仲裁人員裁定摩根大通須賠償425萬美元，另付利息、申請費及部分仲裁成本，同時建議將伯納德離職紀錄改為自願離職，刪除解僱說明。

  • 摩根大通表示不同意律師對事實的描述，認為不實報帳本可作為解僱理由，且公司依法善意提交U5文件，不應被事後推翻或重罰。

摩根大通 比佛利山 裁員

上一則

藍色星期一能致命？ 假期後上班心臟驟停率增9%

下一則

手速要快 Chipotle送出5.3萬份免費餐點 全美開搶

延伸閱讀

藝人曾相挺「 綠色銀行」創辦人涉詐2.48億

藝人曾相挺「 綠色銀行」創辦人涉詐2.48億
川普「和平委員會」170億承諾跳票 世銀沒收到一毛錢

川普「和平委員會」170億承諾跳票 世銀沒收到一毛錢
美大銀行明年推代幣化存款網絡 應付穩定幣威脅

美大銀行明年推代幣化存款網絡 應付穩定幣威脅
名導演坑Netflix千萬元恐關10年 基努李維逆風力挺求法官從輕發落

名導演坑Netflix千萬元恐關10年 基努李維逆風力挺求法官從輕發落
關稅退款官司還沒完 川普政府上訴：挑戰1660億元全面退款令

關稅退款官司還沒完 川普政府上訴：挑戰1660億元全面退款令
萬眾矚目SpaceX下週上市 每股135美元沒得商量

萬眾矚目SpaceX下週上市 每股135美元沒得商量

熱門新聞

李美萱看到太太們的需求，進而成立「積婆分享社」，開設LINE群組定期舉辦活動並分享資訊，從原本的個位數至今成員已有350人，並還在擴大中。（李美萱提供）

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

2026-06-07 19:44
起訴書稱，Comfy Spa按摩店在許多網站上PO出色情廣告。圖為Comfy Spa的色情廣告之一。（取自起訴書中所稱的色情網站）

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

2026-06-02 20:51
近期已有不少申請人陸續收到補件通知（RFE），要求進一步說明為何選擇在美國境內辦理綠卡及其理由。（取自USCIS官網）

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

2026-06-06 21:17
聖地牙哥市Comfy Spa因涉嫌賣淫，被市府起訴，勒令停業。（谷歌街景地圖）

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

2026-06-02 22:05
若想用較便宜價格體驗郵輪之旅，換季郵輪可列入考慮。（Celebrity Cruises網頁）

正值鮮為人知的「換季」郵輪跨洋14天才千元起跳

2026-06-05 13:09
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20

超人氣

更多 >
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
日相高市早苗的孫子到中國留學 「全家最後一個知道」氣炸了

日相高市早苗的孫子到中國留學 「全家最後一個知道」氣炸了
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了