加州嚴管電動單車 鎖定非法改裝、首次追究家長責任

加州今年起進一步強化電動單車法規，除新增強制後車燈、電池安全認證等規定外，也首次明確追究家長責任，並加強打擊非法改裝高速電動越野車。（記者楊青╱攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 加州新法強化電動單車管理，嚴打非法改裝與超速風險。

加州新法強化電動單車管理，嚴打非法改裝與超速風險。 重點二： 未成年騎士事故激增，南加州四年相關傷害增幅約四成三。

未成年騎士事故激增，南加州四年相關傷害增幅約四成三。 重點三：家長首次被納入責任範圍，未成年違規可遭處罰。

電動單車（E-bike）近年在南加州 迅速普及，相關事故與安全爭議也持續增加。加州今年起進一步強化電動單車法規，除新增強制後車燈、電池安全認證等規定外，也首次明確追究家長責任，並加強打擊非法改裝高速電動越野車，希望降低青少年交通事故與火災風險。

根據美國外科醫學會（American College of Surgeons）最新公布的數據，僅南加州地區，過去四年間與電動單車相關的事故增幅高達約430%。由於車速過快，加上部分騎乘者缺乏經驗，各大創傷中心接診的嚴重頭部創傷、腦出血及顱骨骨折病例明顯增加，其中以14歲至16歲未成年人居多。

外科醫學會近期針對加州的追蹤統計顯示，各創傷中心一年內記錄超過200起嚴重電動單車創傷案例，其中未成年受害者占相當高比例。許多年輕騎士未佩戴安全帽，大幅增加創傷性腦損傷甚至死亡風險。

加州今年起實施電動單車新法AB 544。根據規定，合法電動單車必須具備可踩踏腳踏板，馬達功率不得超過750瓦（watts），並依速度與動力模式分為三種類型。

第一類（Class 1）為腳踏助力型（Pedal-assist），最高時速20英里；第二類（Class 2）為油門控制型（Throttle-assisted），最高時速同樣為20英里；第三類（Class 3）是高速腳踏助力型，最高時速可達28英里，騎士須年滿16歲，且強制佩戴安全帽。

新法也要求所有電動單車必須安裝紅色尾燈或後方紅色反光裝置，且不論白天或夜晚，都必須能在500英尺外清楚辨識。

此外，新法首次明確規定，若未成年子女違反電動單車法規，例如騎乘非法改裝車輛、未戴安全帽，或在人行道危險騎行，家長或監護人可能面臨處罰。執法單位指出，許多高速電動車實際由家長購買，因此家長有責任了解車輛是否合法。