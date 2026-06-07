近70%人都有的頭痛 醫生教緩解

專家建議民眾可記錄頭痛發作情況，找出個人誘因。例如若每次喝咖啡後都頭痛，就應考慮調整習慣。 （National Institutes of Health）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 緊張型頭痛最常見，全球約七成人口都可能受影響。

緊張型頭痛最常見，全球約七成人口都可能受影響。 重點二： 常見誘因包含姿勢不良、咖啡因變化、磨牙與過勞。

常見誘因包含姿勢不良、咖啡因變化、磨牙與過勞。 重點三：可用止痛藥、按摩、熱敷與調整作息來減緩發作。

緊張型頭痛（tension headache）是最常見的頭痛類型之一，約影響全球70%人口。這類頭痛通常會讓人感覺頭部像被一條緊繃的帶子包住，額頭、太陽穴及後頸部位出現壓迫感或痠痛感。專家指出，雖然緊張型頭痛不像偏頭痛那樣常伴隨噁心或視覺異常，但若反覆發作，仍可能嚴重影響生活品質。

健康媒體Prevention報導，緊張型頭痛的疼痛時間可能短至30分鐘，也可能持續一整周。常見症狀包括頭部悶痛、整體壓力感，以及頭皮、太陽穴、肩頸等部位疼痛加劇。與偏頭痛不同，緊張型頭痛通常不會只集中在單側。

密西根州立大學醫療中心（MSU Health Care）神經肌肉醫學部主任Amit Sachdev指出，目前醫界對頭痛的機制仍未完全了解，但緊張型頭痛可能與發炎反應有關。

報導列出多種可能的誘發因素，包括長時間維持同一姿勢、睡姿不良、睡在過冷房間、飲酒、咖啡因攝取過量或戒斷、感冒、鼻竇炎、磨牙、眼睛疲勞、抽菸及過度勞累等。醫師也指出，這類頭痛有家族傾向，如果父母或祖父母有類似問題，後代發生機率也較高。

至於如何舒緩，專家建議民眾先記錄頭痛發作情況，找出個人誘因。例如若每次喝咖啡後都頭痛，就應考慮調整習慣。

在治療方式上，醫師表示，阿斯匹靈、布洛芬及乙醯胺酚（Acetaminophen）等非處方止痛藥，通常能快速緩解疼痛。不過專家提醒，止痛藥若每周使用超過三天，可能引發「反彈性頭痛」，使症狀惡化。

除藥物外，按摩頭皮、太陽穴與頸部肌肉，也有助放鬆緊繃肌群。若有磨牙或咬緊牙關習慣，按摩咬肌也可能改善頭部與頸部壓力。報導還提到，薄荷精油因具有清涼感，部分研究認為其具备一定止痛效果。

熱敷與冰敷也是常見方式。專家建議，可利用熱毛巾、熱敷墊或冰袋舒緩肩頸肌肉緊張。此外，冥想、瑜伽、規律睡眠、運動與補充水分，也都有助降低頭痛發作頻率。

報導指出，若壓力與焦慮長期無法排解，尋求心理治療或物理治療也可能有效。醫師提醒，若頭痛已明顯影響日常生活，或居家改善方式無效，應盡早就醫。