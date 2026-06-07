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貝西拉得票反超希爾頓 川普疑計票舞弊

編譯廖宜怡╱綜合報導
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加州州長民主黨候選人貝西拉得票超越共和黨候選人希爾頓，5日宣布晉級11月的加州州...
加州州長民主黨候選人貝西拉得票超越共和黨候選人希爾頓，5日宣布晉級11月的加州州長決選。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：貝西拉得票反超希爾頓，宣布晉級加州州長決選。
  • 重點二：川普指控加州初選舞弊，聯邦檢方已展開調查。
  • 重點三：若當選，貝西拉將成近百年首位西語裔加州州長。

強調從政經驗豐富，是領導加州最佳人選的民主黨候選人貝西拉（Xavier Becerra），5日宣布晉級11月的州長決選。他的得票率，已反超共和黨候選人希爾頓（Steve Hilton），居所有候選人之首。而總統川普日前質疑加州州長初選有大規模舞弊嫌疑。

貝西拉11月將對決哪一位候選人，目前尚不明朗；很可能是獲川普支持的前福斯電視台新聞評論員、共和黨候選人希爾頓（Steve Hilton），也有可能是自掏腰包2億1500萬美元競選的億萬富豪、民主黨候選人史泰爾（Tom Steyer）。

貝西拉出生加州首府沙加緬度，父母是墨西哥移民，已婚的他育有三女兒。他曾表示，其家庭的移民背景，與他最初不被看好的州長競選十分相似。在競選初期，貝西拉未能獲得選民顯著支持，但在最後幾個月卻異軍突起。

在民主黨主要候選人之一史沃威爾（Eric Swalwell）被控性侵退出州長選舉後，貝西拉抓住機會，鞏固了民主黨選民票源，並迅速獲得勞工團體和議會西語裔領袖支持。

貝西拉誓言要讓加州繼續扮演川普總統的主要反對者角色。身為加州檢察長時，他曾就移民、氣候政策等問題，對川普第一屆政府提起超過120起訴訟。

鑑於加州漫長的計票過程，川普4日在沒有證據情況下，指加州州長初選有大規模舞弊嫌疑。5日，聯邦檢察官已對加州涉嫌選舉舞弊展開調查。希爾頓也出面呼籲加州將郵寄選票的發放範圍，限制在提出申請的選民，而不是發給所有註冊選民。

貝西拉表示，如果當選州長，他將宣布加州進入緊急狀態，以應對高昂能源成本和嚴重住房短缺，同時凍結飆漲的房屋保費費率。

美聯社指出，如果貝西拉當選州長，將是自19世紀末以來首位擔住此公職的西語裔人士。

精華 FAQ

  • 貝西拉宣布晉級11月決選，且得票率已反超希爾頓，暫居所有候選人之首。不過最終對手尚未完全確定，仍可能是希爾頓或史泰爾。

  • 川普在沒有提供證據的情況下，指控加州州長初選存在大規模舞弊嫌疑。之後聯邦檢察官也已對加州涉嫌選舉舞弊展開調查。

  • 若貝西拉當選，將成為自19世紀末以來首位擔任加州州長的西語裔人士；他並主張因應高能源成本、住房短缺與凍結房屋保費上漲。

川普 貝西拉 共和黨

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