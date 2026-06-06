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退休理財 Roth IRA轉換成焦點 2026年或是開始好時機

洛杉磯訊
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專家指出，對於仍持有大量傳統IRA或401(k) 的退休族與準退休族而言，適時將...
專家指出，對於仍持有大量傳統IRA或401(k) 的退休族與準退休族而言，適時將部分資產轉入Roth IRA，可能有助於提升長期稅務效率與資金靈活性。（示意圖取自unsplash）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Roth IRA轉換可在繳稅後換取未來免稅增長與更高彈性。
  • 重點二：低稅率年份如失業、退休初期，最適合分年進行轉換。
  • 重點三：市場回落與新稅務扣除，可能降低2026年前後轉換成本。

USA Today報導，隨著退休理財策略持續演變，「Roth IRA 轉換」再次成為財務規畫領域的熱門話題。專家指出，對持有大量傳統IRA或401(k) 的退休族與準退休族而言，適時將部分資產轉入Roth IRA，可能有助提升長期稅務效率與資金靈活性，也逐漸成為退休規畫中的重要工具之一。

所謂Roth IRA轉換，是指將部分原本存放於傳統IRA或401(k) 的延稅資金，轉入Roth IRA帳戶。轉換當年需依照金額繳納所得稅，但轉入後的資產可在帳戶內持續免稅增長，退休後符合條件的提領，也通常不需再繳稅。

不過，專家提醒，轉換並非完全無限制。一般而言，轉入Roth IRA的資金需等到「轉換後第五個課稅年度的1月1日」後，才能免罰金提領。例如，若在2026年進行轉換，相關資金需等到2031年起才符合免罰金提領條件。

理財專家普遍認為，Roth IRA轉換最適合在個人處於低稅率級距時進行，例如收入下降、失業或剛進入退休階段的年份。在這種情況下，轉換所需繳納的稅金較低，有助降低整體稅務負擔。

此外，財務顧問也建議採取「分年轉換」策略，而非一次性轉換全部資產。較常見的做法，是每年轉換剛好填滿當前稅率級距上限的金額，避免因金額過高而被推進更高稅率級距，造成稅負增加。

除個人收入因素外，政策環境也可能影響轉換決策。例如：川普總統日前簽署的大又美法案，新增一項針對高齡者的稅務扣除政策，單身納稅人最高可減免6000美元，已婚夫妻則最高可達1萬2000美元。這項新法預計將持續至2028年。

該政策有機會在短期內降低應稅所得，進一步壓低進行Roth IRA轉換的成本。不過，由於政策是否延長仍未確定，部分專家認為，未來數年可能形成一段「稅負較低窗口期」，為分階段轉換提供有利條件。

除了稅務因素外，市場表現也是影響轉換時機的重要因素之一。當投資組合市值下跌時，同樣金額的資產轉換所需繳納的稅金會相對較少。

若未來市場回升，已轉入Roth IRA的資產將享受免稅成長的優勢，有助提升長期累積效果。因此，在市場波動期間進行部分轉換，可能成為提高資產效率的策略之一。

根據USA Today報導，儘管Roth IRA轉換具有潛在稅務優勢，專家仍建議投資人應謹慎評估個人情況。若不確定是否適合在2026年進行轉換，可延後至年底再依全年收入與稅率情況進行判斷。報導也指出，取得專業財務規畫師與會計師的意見非常重要，有助精確估算轉換成本，避免因誤判稅率級距而導致額外稅負。

精華 FAQ

  • Roth IRA轉換是把傳統IRA或401(k)的延稅資金轉入Roth IRA，轉換當年需繳所得稅，但之後可享免稅增長，退休後提領條件也更有彈性。

  • 通常在收入下降、失業或剛退休的低稅率年份最適合，因為轉換金額產生的稅負較低。專家也建議分年轉換，避免一次推高到更高稅率級距。

  • 轉換後資金通常要等到第五個課稅年度的1月1日後才可免罰金提領，市場下跌與新稅務扣除也會影響成本，因此最好先估算全年收入並諮詢專業顧問。

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