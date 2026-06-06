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暑期長假 如何判斷孩子能否獨自在家

編譯陳盈霖／綜合報導
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暑假來臨，家長需評估孩子是否足夠成熟可以一人在家，或協助安排暑期相關活動。（Pe...
暑假來臨，家長需評估孩子是否足夠成熟可以一人在家，或協助安排暑期相關活動。（Pexels）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：加州暑假開始後，雙薪家長面臨替孩子安排托育與活動的壓力。
  • 重點二：州法未訂獨自在家年齡，但家長仍須確保孩子安全，否則可能觸法。
  • 重點三：教育廳提供檢查清單與家規建議，協助判斷孩子是否適合獨處。

范杜拉星報報導，加州大多數K-12年級學校6月初放暑假，對不少無法在白天陪伴孩子的雙薪家長而言，替他們尋找暑期托育、活動可能是一大挑戰。儘管加州法律並未明定孩子幾歲才可獨自在家，然要求家長需保護兒童安全。

學校停課後的空檔，許多家長會讓兄長照顧弟妹，也可能在孩子年紀夠大時讓他們獨處，然家長要評估「最適合讓他們獨自在家的時間。」

加州社會服務廳（CDSS）發言人米爾（Therea Mier）表示，儘管州法並無規定能獨自在家的法定年齡門檻，然家長需確保孩子安全。根據加州法，疏忽照顧或遺棄兒童（child neglect or abandonment）屬輕罪，最高可處2000美元罰款或一年監禁，也可能兩者並罰。

社會服務廳指出，臨時性短時間照顧孩子的保母「可以未滿18歲」，然需具備照顧和監管孩子所需的成熟度、經驗與能力。對較大的孩子，加州教育廳提供檢查清單，協助家長判斷他們是否能單獨在家：

孩子是否更願意在家，而非去托育中心或課後活動？是否容易害怕？是否有責任感？是否能靈活解決問題？是否能妥善安排自己時間？是否容易感到無聊？是否總會告知家長要去哪、何時回家？與兄弟姐妹相處是否融洽？兄長是否排斥照顧弟妹？照顧年幼手足，是否會限制年長孩子活動？住家是否偏僻，社區環境是否安全？發生緊急情況時，家長或其他成年人是否可隨時聯繫上？是否有鄰居可在需要時提供協助？家長還需評估孩子碰到陌生人按門鈴、被鎖在門外、與手足爭吵、跌倒受傷等意外時是否懂得應對。

教育廳並建議家長制定家規，放在孩子容易看見的地方，包括哪些朋友可到家裡、可觀看的電視節目、可吃的食物、是否可使用爐火；家電、工具等使用規範；如何聯繫家長；發生狀況時如何處理等。

精華 FAQ

  • 沒有。文中指出加州州法並未明定孩子幾歲才能獨自在家，但家長仍有保護兒童安全的責任，若涉及疏忽照顧或遺棄，可能構成輕罪。

  • 可看孩子是否有責任感、能否解決問題、是否怕獨處、是否懂得回報行蹤，以及面對陌生人來訪、受傷或與手足衝突時能否妥善應對。

  • 建議將家規寫清楚並放在孩子看得到的地方，包括可邀請的朋友、能看的節目、能吃的食物、爐火與家電使用方式，以及聯絡家長與緊急處理方法。

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