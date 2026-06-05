正值鮮為人知的「換季」 郵輪跨洋14天才千元起跳

若想用較便宜價格體驗郵輪之旅，換季郵輪可列入考慮。（Celebrity Cruises網頁）

紐約郵報報導，想體驗夢想中的郵輪 之旅，又不想花大錢，不妨試試旅行界鮮為人知的秘密之一，「換季郵輪（Repositioning Cruises）」。

所謂換季郵輪，又稱轉港郵輪，是郵輪因季節性航線調整，需從一個航線移動至另一個航線時所產生的單程航程。與其讓船隻空無一人地跨洋航行，郵輪公司通常會提供超值折扣讓旅客一同登船，也少了平時擁擠的人潮。

多數換季郵輪每年營運兩次，通常集中在「旅遊過渡季」（Shoulder seasons），也就是旅遊旺季與淡季之間，春、秋季的過渡期，此時郵輪會在夏季港口與冬季港口間進行移防。如一艘郵輪冬季停泊在加勒比海，春季可能需橫跨大洋前往地中海展開夏季航線。

相較一般約三至七晚的傳統郵輪，換季郵輪因需跨洋移動，通常天數較長，旅客在船上的時間會比下船觀光 時間更長。對喜歡享受船上設施、體驗郵輪生活者而言是很好的選擇；若希望能頻繁停靠港口、每天安排岸上觀光者來說，傳統郵輪可能更適合。

當然，換季郵輪也會停靠港口。部分郵輪會造訪一些較少或特殊港口，甚至會穿越巴拿馬運河（Panama Canal）。根據RepositioningCruise.com，換季郵輪最常見的路線包括從阿拉斯加到夏威夷航線，或地中海往返加勒比海的橫跨大西洋航線。

橫跨大西洋航線中途可能停靠包括亞速群島（Azores）、馬德拉群島（Madeira）、百慕達（Bermuda）。橫跨太平洋航線可能停靠復活節島（Easter Island）或皮特肯群島（Pitcairn Islands）等。另有從北極圈或五大湖出發，一路往南極的縱向長程郵輪，中途可能會造訪亞馬遜河流域的瑪瑙斯（Manaus）。

例如名人郵輪（Celebrity Cruises）推出「西班牙-百慕達跨大西洋換季郵輪」，航程長達16晚，雖有九天在海上，然會停靠西班牙巴塞隆納（Barcelona）、卡塔赫納（Cartagena）、馬拉加（Malaga）、葡萄牙馬德拉群島與百慕達，最後抵達邁阿密。

至於價格，上述16晚大西洋航程，每人起價約3360美元，相較平均每日費用其實相對划算。此外，換季郵輪停靠的港口較少，港口稅與其他相關費用也較低。

以名人郵輪13晚「西班牙-摩洛哥跨大西洋換季郵輪」為例，目前每人最低722美元，平均每晚56美元。同品牌13晚的新加坡往返泰國、馬來西亞與峇里島郵輪價格超過兩倍，每人起價約1728美元。

挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）14天跨大西洋換季郵輪，葡萄牙里斯本至佛州傑克斯維爾（Jacksonville），每人1039美元起；維珍郵輪（Virgin Voyages）從紐約到聖胡安（San Juan）12晚百慕達與加勒比海航線郵輪，目前每艙約2138美元起。皇家加勒比（Royal Caribbean）、嘉年華郵輪（Carnival Cruises）與公主郵輪（Princess Cruises）也提供換季郵輪。

整體來說，換季郵輪優點包括價格相較便宜、人潮較少、設施體驗更完整、行李限制較寬鬆等。然最大缺點在於其為「單程」航線，也就是最終抵達的港口可能在地球另一端，需額外購買機票返家，而航空公司通常有托運行李規定，旅客仍須確認返程班機行李規定。