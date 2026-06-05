慶百歲 瑪麗蓮夢露胸罩競標 買家問「能聞聞味道嗎」

紀念瑪麗蓮夢露百歲誕辰的拍賣會上，夢露的一件內衣引發瘋狂競標。（Julien's Auctions朱利安拍賣行）

紐約郵報報導，好萊塢 傳奇巨星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）儘管已逝世多年，其生前遺物至今仍是全球收藏家爭奪焦點。一件來自1950年代，屬於她的36C胸罩，4日在紀念其百歲誕辰的拍賣 會上引爆瘋狂競標大戰，出價者為這件極具話題性的物品砸下超過5000美元。當天參與拍賣的商品，還有數十件屬於這位傳奇巨星的遺物。

這件內衣拍賣起標價為25美元，在13次出價紀錄後，迅速超越原先1000至2000的估價。朱利安拍賣行（Julien's Auctions）共同創辦人兼執行董事諾蘭（Martin Nolan）表示，「這是無價之寶，全球各地收藏家對此都非常有興趣。」

「人們對她的胸部非常著迷」他透露，上一次夢露的胸罩出現在拍賣會上時，甚至有一名買家詢問「是否能聞聞它的味道。」諾蘭說，「人們想更接近她，而沒有什麼比貼身物品更私密了。她打造這個屬於自己的品牌，她的胸部就是該品牌一部分。」

同樣在當天於比佛利山莊半島酒店（Peninsula Hotel）引發激烈競標的，還包括瑪麗蓮夢露位於布倫特伍德（Brentwood）故居大門。該木質大門曾出現在夢露去世當天，她被抬上擔架運出住宅的經典新聞畫面中。大門一直保留在該住宅直到1984年。瑪麗蓮夢露在1962年7月19日，以314美元購入木門，距離她去世僅數周。諾蘭說，「門重達2000磅，曾經年久失修，現已完成修復。」

這位性感女星使用過的化妝品也備受關注。其中一支口紅在拍賣初期已標達7000美元。諾蘭說，「這同樣與瑪麗蓮夢露這個品牌有關。她使用哪種顏色的口紅？擦的是哪款睫毛膏等。」這場拍賣會由朱利安拍賣行與透納經典電影頻道（Turner Classic Movies，TCM）共同舉辦，是「夢露百年（100 Years of Marilyn）」活動一部分。