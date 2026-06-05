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僅33%受訪在學生 認為讀大學物有所值

編譯組／綜合報導
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美國當代的年青人似乎對大學教育更抱持懷疑態度。只有45%的受訪Z世代學生認為不論...
美國當代的年青人似乎對大學教育更抱持懷疑態度。只有45%的受訪Z世代學生認為不論個人背景為何，大學教育都應為所有人而設，大幅低於較早年出生並持此看法的千禧世代（61%）。（路透社）

在美國當下的年青一代眼中，大學教育似乎越來越貶值。一項調查研究顯示，只有三分一的美國大學生認為高等教育物有所值，其中，人文專業的學生感到最不划算。

該調查由教育研究公司BestColleges進行，訪問了1000名在2024年入學的大學生和研究生。結果顯示，僅有33%的學生認為大學教育物有所值，而29%卻認為其物非所值，38%則對此未有結論。

現時，四年制州內公立大學的平均學費為每年1萬1950美元，私立大學的平均學費則接近4萬5000美元。

調查也顯示，人們對大學是否屬所有人的理想選擇，越來越感到懷疑。只有略高於三成的受訪學生（34%）對此問題持肯定答案，認為無論他們的人生目標為何，大學都是所有人的理想選擇；但卻近一半（45%）的學生不同意這種說法，另21%對此未有結論。

在2022年的同類調查則顯示，56%的受訪者認為，無論人生目標為何，大學都應為所有人而設。這個百分比跟今次調查的34%比較，今次數據下跌多達22個百分點。

類似的數字降幅，亦出現於是否不論經濟背景如何，大學都應為所有人而設這問題上。2022年時，近三分之二的受訪者（65%）對此問題持肯定答案，但到2024年，持肯定答案的受訪者比例降至48%，持否定答案的有32%，20%則持中立態度。

今次調查顯示，與千禧世代（生於1981至1996年間的人群）相比，Z世代（生於1997至2012年間的人群）似乎對大學教育更抱持懷疑態度。只有45%的Z世代學生認為不論個人背景為何，大學教育都應為所有人而設，而千禧世代抱此想法的比例為61%。

約31%的Z世代學生認為不論個人的人生目標為何，大學教育都應為所有人而設，而千禧世代抱此意見的比例為53%。

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