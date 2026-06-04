黃仁勳：家長別擔心孩子讀什麼 不必一味追求「不被AI取代」科系

黃仁勳認為家長不必過度擔心孩子念什麼科系。（歐新社）

金錢智慧（Money Wise）報導，隨著中國面臨大規模青年失業問題，政府全力推動人工智慧（AI）發展，逐步淘汰被認為不再符合時代需求的人文藝術科系。然輝達 （Nvidia ）執行長黃仁勳 認為，家長不必過度擔心孩子念什麼。部分專業人士也強調「人文學科將比以往任何時候更重要。」

黃仁勳接受新加坡CNA訪問時表示，「過去重要的事情，未來依然重要。」他指出，即使在AI世界，新聞工作、說故事能力及設計等專業依然有其價值。與其追求「不被AI取代」的科系，不如學習如何運用AI提升自己專業能力。

根據「大學世界新聞」，中國16歲至24歲青年（包括畢業生）失業率「近年來已超過20%」。政府自2023年6月起一度停止公布青年失業率數據長達六個月」。

該國最具聲望的媒體與藝術學府之一，北京中國傳媒大學去年裁撤攝影、漫畫、視覺傳達設計、新媒體藝術與服裝設計等五個大學部科系。將它們併入更大的學科架構中。

根據中國媒體第六聲（Sixth Tone），該校校長廖祥忠認為，傳統攝影專業「已無法成為獨立學科，因今天人人都可成為自媒體創作者與記錄者」，將該科系整合至影視攝影與製作領域。他並表示學校已制定規範，避免學生過度仰賴AI，然並未進一步說明執行方式。

然而，美國也出現相同情況。愈來愈多學生放棄人文學位，轉而選擇他們認為「就業前景」較佳科系。近年技職教育與專業證照課程需求明顯增加。Resume Templates調查，十位Z世代年輕人中，有六人考慮投入較不容易被AI取代的技職工作，如建築、水電、空調與冷凍系統（HVAC）、建築維護與製造業等。但並非每個人都適合。

由牛津大學委託進行的一分研究指出，人文科學畢業生能培養高度適應力與韌性，幫助他們在快速變化的就業市場中生存。該研究發現，人文教育培養創造、溝通與團隊合作等能力，都是企業重視的人才特質。此外，人文科系畢業生出路其實相當廣泛，包括商業領域（21%）、法律專業（13%）與創業相關產業（13%）。

至於收入，儘管「科學、科技、工程、數學（STEM）」相關科系畢業生在職場生涯初期通常薪資較高，然研究顯示，隨著年資累積，人文科學畢業生收入差距逐漸縮小，因他們往往進入需要判斷、決策與溝通協調能力的管理階層。

當然，擔心未來受到AI衝擊並非毫無道理，然不是人人都想成為工程師或水電工。例如Anthropic共同創辦人阿莫迪（Daniela Amodie）主修文學，無技術背景。黃仁勳表示，「替觀眾講述故事的能力，在未來的重要性，將和今天一樣高。」