我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨州核武實驗室女員工失蹤1年成白骨 遺體旁留一把槍

科威特機場遇襲恐怖瞬間曝 火球吞沒航廈 慘被轟出大洞

黃仁勳：家長別擔心孩子讀什麼 不必一味追求「不被AI取代」科系

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃仁勳認為家長不必過度擔心孩子念什麼科系。（歐新社）
黃仁勳認為家長不必過度擔心孩子念什麼科系。（歐新社）

金錢智慧（Money Wise）報導，隨著中國面臨大規模青年失業問題，政府全力推動人工智慧（AI）發展，逐步淘汰被認為不再符合時代需求的人文藝術科系。然輝達Nvidia）執行長黃仁勳認為，家長不必過度擔心孩子念什麼。部分專業人士也強調「人文學科將比以往任何時候更重要。」

黃仁勳接受新加坡CNA訪問時表示，「過去重要的事情，未來依然重要。」他指出，即使在AI世界，新聞工作、說故事能力及設計等專業依然有其價值。與其追求「不被AI取代」的科系，不如學習如何運用AI提升自己專業能力。

根據「大學世界新聞」，中國16歲至24歲青年（包括畢業生）失業率「近年來已超過20%」。政府自2023年6月起一度停止公布青年失業率數據長達六個月」。

該國最具聲望的媒體與藝術學府之一，北京中國傳媒大學去年裁撤攝影、漫畫、視覺傳達設計、新媒體藝術與服裝設計等五個大學部科系。將它們併入更大的學科架構中。

根據中國媒體第六聲（Sixth Tone），該校校長廖祥忠認為，傳統攝影專業「已無法成為獨立學科，因今天人人都可成為自媒體創作者與記錄者」，將該科系整合至影視攝影與製作領域。他並表示學校已制定規範，避免學生過度仰賴AI，然並未進一步說明執行方式。

然而，美國也出現相同情況。愈來愈多學生放棄人文學位，轉而選擇他們認為「就業前景」較佳科系。近年技職教育與專業證照課程需求明顯增加。Resume Templates調查，十位Z世代年輕人中，有六人考慮投入較不容易被AI取代的技職工作，如建築、水電、空調與冷凍系統（HVAC）、建築維護與製造業等。但並非每個人都適合。

由牛津大學委託進行的一分研究指出，人文科學畢業生能培養高度適應力與韌性，幫助他們在快速變化的就業市場中生存。該研究發現，人文教育培養創造、溝通與團隊合作等能力，都是企業重視的人才特質。此外，人文科系畢業生出路其實相當廣泛，包括商業領域（21%）、法律專業（13%）與創業相關產業（13%）。

至於收入，儘管「科學、科技、工程、數學（STEM）」相關科系畢業生在職場生涯初期通常薪資較高，然研究顯示，隨著年資累積，人文科學畢業生收入差距逐漸縮小，因他們往往進入需要判斷、決策與溝通協調能力的管理階層。

當然，擔心未來受到AI衝擊並非毫無道理，然不是人人都想成為工程師或水電工。例如Anthropic共同創辦人阿莫迪（Daniela Amodie）主修文學，無技術背景。黃仁勳表示，「替觀眾講述故事的能力，在未來的重要性，將和今天一樣高。」

黃仁勳 Nvidia 輝達

上一則

南加野火後致癌物飄散空中 恐影響330萬人

下一則

華人嘆西好萊塢停車指示難懂 違規罰款逼近房租

延伸閱讀

AI時代讀哪科？黃仁勳：說故事、創造力、判斷力仍重要

AI時代讀哪科？黃仁勳：說故事、創造力、判斷力仍重要
異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上
黃仁勳：CEO拿AI當裁員藉口「太懶惰」 企業應樂觀敘事

黃仁勳：CEO拿AI當裁員藉口「太懶惰」 企業應樂觀敘事
畢業季 皇后學院華裔畢業生談AI時代就業

畢業季 皇后學院華裔畢業生談AI時代就業
黃仁勳：代理式AI將成為未來十年最重要的運算革命

黃仁勳：代理式AI將成為未來十年最重要的運算革命
AI熱潮重塑南韓階級 三星SK海力士工作、工程師老公搶手

AI熱潮重塑南韓階級 三星SK海力士工作、工程師老公搶手

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
Costco目前特價後兩瓶只要10.29美元，比別家一瓶還便宜。（記者趙健/攝影）

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

2026-05-27 20:11
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（OBN臉書）

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

2026-05-31 15:08
李兆佳與其最新收藏的1963年法拉利250 GT SWB California Spider合影。（記者張庭瑜/攝影）

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

2026-05-30 17:24

超人氣

更多 >
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收
天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白
預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量