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加州初選結果 數周才會出爐「很正常」

編譯陳盈霖／綜合報導
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加州選民等待數周，才能得知選舉最終結果已是常態。（本報檔案照）
加州選民等待數周，才能得知選舉最終結果已是常態。（本報檔案照）

沙漠太陽報報導，2日舉行的加州初選最終計票認證結果，恐還需數天甚至數周。加州州務卿韋伯（Shirley N. Weber）聲明稱「這是正常情況。我們有一套依循的法律運作程序，保障投票權也維護選舉公正。」她呼籲選民耐心等待。

加州漫長的計票程序，已是全美關注的選舉話題之一。造成加州計票時間較長有幾個因素：首先是通訊選票需額外驗證程序。每張寄回的選票，選務人員需比對選票信封上的簽名與選民登記資料上簽名是否一致，包括字體傾斜角度、是否使用草寫或印刷體、字體大小、比率結構等細節。

2024年加州選舉，通訊投票是選民最主要投票方式，初選有超過770萬張選票，其中九成為通訊投票，意味著選務人員需在計票前核對超過680萬份簽名。同年底總統大選的通訊投票比率仍高達80%，約1300萬張選票需經過驗證才能納入計票。

加州還允許「有條件選民登記」（conditional voter registration）。需在選舉前14天內進行登記或重新登記的選民，可在所屬縣選務局辦公室、投票所或投票中心辦理。這類選票需等到選民登記程序完成後，才會進行處理與計算。

還有一種「臨時選票」（provisional ballots）也需額外認證。選民可能因名字未出現在投票所名冊上、選票填寫錯誤等問題而使用臨時選票。選務人員需確認該選民已在該縣完成登記，且沒有在同一場選舉中重複投票，才會將其選票納入計算。

儘管爭政府鼓勵民眾早日寄出選票，但加州法規定「只要在選舉日當天或之前蓋有郵戳，即使之後才送達仍有效。」以本次初選為例，選票需在2日前完成郵寄蓋上郵戳，選務單位最晚可於10日前收到，以致拉長計票時間。

而加州幅員廣大，人口又是全美最多，自然需更多計票時間。截至5月18日，加州登記選民創歷史新高，達2315萬5447人。並非所有登記選民都會投票，但各縣選務官員估計，本次初選加州投下的選票仍超過500萬張。

根據加州法規定，縣級選務官需在本月15日前（選後第13天）完成大部分計票結果，部分縣恐需30天，除完成計票外，還需執行選後稽核（post-election audit）。 各縣最終結果需於7月3日前提交州政府，州政府進行最後審核，7月10日前正式公布選舉結果。

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