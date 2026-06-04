費勁推選區重畫 關鍵席戰果喜憂參半

加州民主黨受新版有利該黨的國會選區重劃地圖鼓舞，力圖將2日初選作為奪回數個眾議院席次的關鍵一步。（自Courage California官網）

加州民主黨 受新版有利該黨的國會選區重畫地圖鼓舞，力圖將2日初選作為奪回數個眾議院 席次的關鍵一步。但截至3日，選舉結果喜憂參半。

美聯社報導，加州州長紐森及加州議會2025年推動選區重畫的「第50號提案」（Proposition 50），對民主黨有利的多個選區中，民主黨候選人如預期晉級11月決選；但一些被民主黨認為可爭取的目標，截至3日的開票結果，未完全如民主黨之意。

最受關注選區之一，是第40選區卡爾弗特成功晉級，而現任共和黨眾議員金映玉（Young Kim）截至3日仍在爭奪第二席次，不過她領先排名第三的民主黨候選人Esther Kim-Varet約5%。倘若趨勢維持，民主黨將無緣控制該席。

第41國會選區重畫後變得更偏自由派，從河濱縣移除部分選民，並納入洛杉磯縣部分區域。多名候選人競逐現任共和黨眾議員卡爾弗特（Ken Calvert）騰出的席位。卡爾弗特是任期17屆的資深議員，轉而在鄰近第40選區參選。截至3日，第41選區領先的仍是共和黨候選人Mitch Clemmons，該區想轉藍，民主黨仍需投入較大努力。

聖地牙哥與河濱縣重畫的第48國會選區。聖地牙哥縣政委員德斯蒙德（Jim Desmond）獲川普支持，迎戰多民主黨候選人。德斯蒙德已預料將晉級（41.4%），民主黨挑戰者、聖地牙哥市議員威爾佩特（Marni von Wilpert）同樣晉級，但得票率（19.5%），顯著低於前者。

民主黨尤其關注的是第六國會選區選情。該選區包含沙加緬度及普萊賽縣（Placer County）郊區，原本被設計為民主黨安全席次。根據新選區畫分，民主黨通過選區調整，試圖拉下共和黨眾議員基利（Kevin Kiley）。基利隨後退出共和黨，改以無黨籍身分參選第六選區。

在重畫的第一國會選區，失去了加州東北部鄉村地帶，轉而納入較自由派的北灣社區，多位候選人競逐已故眾議員拉馬爾法（Doug LaMalfa）留下的席次。目前共和黨候選人James Gallagher得票率居第一，大幅領先民主黨候選人Mike McGuire與Audrey Denney。