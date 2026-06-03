加州州長候選人希爾頓 選前最後一刻獲川普、范斯背書

加州共和黨州長候選人希爾頓在初選選舉日當天獲總統川普與副總統范斯公開支持。（美聯社）

加州 共和黨州長候選人希爾頓（Steve Hilton）2日在加州初選當天，獲得兩位全球最有勢力人士的公開支持，他們正是總統川普 和副總統范斯 。

加州郵報（California Post）表示，希爾頓2日在選前最一刻繼續積極向選民催票，努力爭取進入前兩名，以便晉級11月大選。民調顯示，希爾頓與民主黨候選人、前美國衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）戰情膠著，選民支持率難分軒輊，億萬富豪史泰爾（Tom Steyer）則緊跟在後。

繼4月首度公開支持希爾頓後，川普2日上午再次高度讚揚希爾頓。川普在其「真實社群」（Truth Social）網站上呼籲加州選民說：「今天就投票給州長候選人希爾頓！」

川普承諾，若希爾頓當選加州州長，加州與白宮的關係將會大幅改善，這對加州有利。

川普說：「他會與我和聯邦政府合作，資金將源源不絕流入加州，因為我對他有信心（但我對其他人沒信心！）。我們將讓加州再次偉大，希爾頓絕不會讓你們失望。」

接著，范斯在上午8時許也發表聲明支持希爾頓，並祝他「好運」。

范斯在X上寫道：「他是個好人，我鼓勵大家站出來支持他。加州是個美麗的州，只是需要更好的政治領導人。」

加州郵報表示，希爾頓目前最關心的應該是盡可能鞏固加州共和黨基本盤，而川普2日的支持聲明可以被視為是在提醒加州共和黨選民團結起來支持希爾頓。