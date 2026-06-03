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小費文化外溢 歐洲人怪美國遊客太慷慨

洛杉磯訊
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加州不少餐飲的建議小費，已從傳統10%改為18%起跳。（記者楊青／攝影）
加州不少餐飲的建議小費，已從傳統10%改為18%起跳。（記者楊青／攝影）

小費文化近年引發爭議，服務生因未獲得足夠小費不滿，消費者卻難承擔日益增長的小費壓力，雙方各執一詞。如今，美國人到國外旅遊時，習慣性的「慷慨」支付小費，引發當地居民強烈不滿。

據BBC報導，小費文化正在全球擴散。住在費城的動物照護工作者Lillian Price認為，「有時買外賣，也被期待給小費。」Price在堂食且有服務的餐廳用餐，通常會給15%小費，她認為有人服務，付小費合理，「但不明白為什麼其他地方也需要，幾乎任何事都要給小費。」

很多大城市，包括洛杉磯、紐約、波士頓芝加哥等，部分餐廳的小費期待是20%以上。服務生Kate Santos直言，小費是她收入不可或缺的一部分。她說，紐約服務生時薪11美元，收入主要靠小費，「如果客人不給足量的小費，對我來說就是糟糕一天。」

Newsweek報導指出，一名女服務生曾在帳單上給客人留言，「學會給小費，服務你不是我的免費工作」。X貼文中，一服務生抱怨稱，一桌四人消費3000美元，只給200美元小費，約為6.7%。同時，也有消費者經歷被服務生追討小費，帳單上包含強制性服務費等，人們直言，「小費文化已經徹底失控。」

相距2000英里外的冰島，過去沒有小費習慣。但隨著美國遊客人數大幅增加，情況發生改變。據官方數據，2010年有5萬810美國人前往冰島旅遊，去年，這一數字飆升至66萬114人，其中許多人習慣給小費。

冰島第二大工會「基層工人聯合會」發言人表示，這促使當地一些餐廳在結帳時會詢問顧客是否要加收小費，她說，這種做法引起當地居民不滿。「在冰島，小費並非傳統習俗，支付員工合理薪資是雇主的責任在冰島，小費並非傳統習俗，支付員工合理薪資是雇主的責任。」發言人指出，冰島人認為消費價格本已高昂，例如在酒吧買杯飲料，還要額外支付小費不合理。

在墨西哥、英國也有類似情況，當地居民將小費文化的擴張，歸咎美國遊客。

英國餐飲顧問Lisa Harris表示，當地餐廳正逐漸提高服務費，「小費從12.5%小幅上升到15%。生活成本都在上漲，小費上漲不足為奇。」Harris指出，上升趨勢主要出現在高檔餐廳，她認為這是在不直接提高薪資的情況下，增加員工收入的方式，餐廳不用承擔成本。Harris坦言，英國餐飲業目前處境艱難，餐廳業者正承受最低工資上調、食品和能源成本上漲等多重壓力。

康乃爾大學（Cornell University）教授Michael Lynn是「小費心理學」一書的作者，他指出，全球小費文化的興起，受到數位支付機的推動，顧客現在多半使用銀行卡感應付款，這些設備往往會提示是否支付小費。讀卡機製造商兼支付服務商SumUp表示，英國咖啡館和餐廳使用數位方式詢問顧客是否要給小費的比率，在2022年至2024年間增加78%。

小費 芝加哥 波士頓

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