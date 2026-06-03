我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「郵差被狗咬最多」 洛杉磯連三年居全美之首

世界盃／梅西、C羅6度參戰寫歷史 本屆最年輕選手僅17歲

Uber離譜失物… 假牙、電子腳鐐、兒童義眼…掉車上

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
Uber年度「最離譜失物」名單，非常吸引外界目光。（取自uber Lost an...
Uber年度「最離譜失物」名單，非常吸引外界目光。（取自uber Lost and Found Index新聞稿）

Uber日前公布第10屆《失物招領指數》（Lost and Found Index），揭示過去一年乘客遺留在車上的各種物品。其中除手機、錢包等常見失物外，更出現婚紗、兒童義眼、活魚、人體模型，甚至一包用衛生紙包著的假牙等令人匪夷所思的物品，再度引發網友熱議。

Uber表示，今年最常被遺忘的物品依然是手機，通報遺失數量超100萬支，連續多年居排行榜首位。其他常見失物依序包括錢包、行李箱、鑰匙、耳機、衣物、護照、眼鏡、珠寶首飾及筆記型電腦。

然而，真正吸引外界目光的，則是年度「最離譜失物（most *unique* lost items）」名單。這份榜單再次證明，Uber司機見過的失物，恐怕比許多人一輩子看過的還要離奇。根據Uber統計，今年乘客遺留在車上的離奇物品多達50項，包括只有兩顆牙齒的假牙、母乳、電子腳鐐、420個甜甜圈、氧氣瓶、活魚、人體模型、及兩棵樹等。

其中最令人驚訝的失物，還包括兩件婚紗、一隻兒童義眼、一個75加侖大型魚缸、一台迷你冰箱、一台洗碗機、雙門烤箱、切肉機、廚房水龍頭，以及一套睡眠呼吸中止症治療設備。

名單中還出現一份署名「George Washington」的醫院出院文件、一張鑲有水鑽耶穌像的立體照片，以及一隻單獨遺失的Christian Louboutin紅底高跟鞋。這些物品都讓人不禁好奇，遺失的背後究竟發生什麼故事。

Uber表示，從乘客遺落的物品中，也能看出近年流行文化與生活趨勢。例如近來爆紅的Labubu玩偶、Crocs洞洞鞋，以及匹克球球拍，都曾被乘客遺忘在車上。其中，帽子更是最常遺失的服飾類物品，無論是棒球帽、卡車司機帽還是毛帽，都頻繁出現在失物名單中。

根據Uber統計過去10年的數據顯示，各種節慶活動期間，是乘客最容易遺失物品的時候。其中，最容易發生失物情況的三大節日分別為聖派翠克節（St. Patrick's Day）、萬聖節以及跨年夜。此外，乘客最常遺失物品的時段，集中在晚9時至午夜12時之間。Uber指出，這段時間正好與過去10年來人們社交活動最頻繁的時段相吻合。

相較之下，星期一與星期二長期被視為全周最不容易遺失物品的兩天，整體情況相對穩定、失物發生率較低；反觀星期日則成為全美最容易遺失物品的高峰日。

至於全美「最健忘城市」是哪裡？Uber表示，紐約市再次蟬聯全美「最健忘城市」冠軍，這已不是它第一次奪下該頭銜。其他擠進全美前十的城市還包括邁阿密、芝加哥、舊金山、洛杉磯、華盛頓特區、達拉斯、波士頓、亞特蘭大及紐澤西州紐瓦克市。

上一則

加州州長候選人希爾頓 選前最後一刻獲川普、范斯背書

下一則

南加15號公路塞車熱點 試行AI管控

延伸閱讀

行李失蹤別只等航司通知 這工具讓旅客即時追蹤動向

行李失蹤別只等航司通知 這工具讓旅客即時追蹤動向
華男70天ICE噩夢 同拘華人婚綠遭遣返 納稅華商也難逃

華男70天ICE噩夢 同拘華人婚綠遭遣返 納稅華商也難逃
MTA推「歐洲式」公車查票試點 鷹隊將在行駛中開罰單

MTA推「歐洲式」公車查票試點 鷹隊將在行駛中開罰單
座位藏保險套 還有不明黏液 飛機衛生拉警報

座位藏保險套 還有不明黏液 飛機衛生拉警報
疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語
foodpanda母公司證實收到Uber收購要約 是否提高價碼引關注

foodpanda母公司證實收到Uber收購要約 是否提高價碼引關注

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
Costco目前特價後兩瓶只要10.29美元，比別家一瓶還便宜。（記者趙健/攝影）

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

2026-05-27 20:11
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（OBN臉書）

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

2026-05-31 15:08
李兆佳與其最新收藏的1963年法拉利250 GT SWB California Spider合影。（記者張庭瑜/攝影）

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

2026-05-30 17:24

超人氣

更多 >
加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡
比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友

敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友
為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺