影藝之都／「玩命關頭」韓哥 最愛台式早餐店

好萊塢熱門動作電影「玩命關頭」系列中飾演核心角色的韓裔美籍男演員姜成鎬身穿為日本電玩遊戲「Forza Horizon 6」設計的限量時尚聯名夾克。（ZIPANGU提供）

在好萊塢 熱門動作電影「玩命關頭」（Fast & Furious）系列中飾演核心角色的韓裔 美籍男演員姜成鎬（Sung Kang），自導自演的賽車電影「Drifter」即將上映。他日前接受本報採訪時表示，他喜歡台灣幾乎所有街頭美食，尤其很喜歡去尋找道地的台式早餐店。

姜成鎬雖然是韓裔，但是他在洛杉磯 讀書成名，且因為電影「玩命關頭」，華人粉絲都喜歡稱他為「韓哥」。他和台北也頗有緣分，曾和台灣女星桂綸鎂合作盧貝松指導的電影「台北追緝令」(Weekend in Taipei)，在台北實地取景拍攝。姜成鎬在片中飾演大反派，電影中包含許多在台北街頭的驚險飆車追逐畫面，展現台北城市風貌。他對台北印象深刻，稱台北是一座很美的城市，也有非常美好的人，那次拍攝經歷給他留下深刻回憶。

姜成鎬新片「Drifter」即將上映，他表示，希望觀眾能感受到汽車文化中更情感化的一面，而不只是競速或性能上的刺激。汽車可代表回憶、自由、身分認同和人與人之間連結。尤其日本汽車文化本身就充滿藝術感與靈魂，他希望這部電影能以一種貼近生活、充滿人味的方式去捕捉那樣的氛圍，希望觀眾離開戲院時，不只是看了一部關於車子的電影，而是能帶著更私人的情感與反思。

他不僅出演很多賽車電影，本身也是狂熱車迷與賽車改裝大師，他說，賽車本身很酷，但真正吸引他的是賽車的社群文化，像是汽車甩尾漂移活動，感覺就像家庭BBQ聚會一樣，大家總是張開雙臂歡迎彼此。他最引以為傲的是他收藏的1971年Datsun 240Z，被他命名為「78號車」。這台車花了他八年時間打造，完全是依照他自己在山道駕駛的需求量身打造。

最近為迎接日本電玩遊戲「極限競速地平線6」全球上市，姜成鎬與 Xbox、Zipangu及UPRISERS LAB合作推出限量時尚聯名夾克，兩款限量夾克皆以升級再造的日本赤耳丹寧布製成。

他表示，這次合作不只是單純製作宣傳周邊，而是深深扎根於文化與工藝之中。日本是「極限競速地平線6」身分認同中非常重要一部分，這個企畫也提供一個機會，能夠以更具實體感方式去慶祝日本汽車文化、設計與敘事風格。

他設計時最重要考量的是讓夾克感覺真實和有生活感，它是真正屬於汽車玩家文化與移動生活的一部分，像是技師工具口袋、控制器口袋、反光飾帶及LED整合等細節，都是從實用性、氛圍感與故事性討論中誕生的，每一個元素都有其存在理由。