米其林北美前50佳餐廳 9家位於加州

最新出爐的北美洲50家最佳餐廳名單中，來自加州的餐廳佔了九家，排行最前的是舊金山Saison餐廳，排第22位。（Saison餐廳於Instagram帖子）

在優質餐廳推介榜的「米其林」最新名單中，北美洲共50家餐廳上榜。當中，加州 餐飲業大放異彩，共有九家州內餐廳榮登年度榜單，其中四家位於洛杉磯 。

這份名為「世界50家最佳餐廳」的全球餐飲指南由數百位美食專家投票選出，並於5月28日在新奧爾良舉行的一個頒獎典禮上公佈名單及其排名。此50家餐廳全部來自北美洲，從美國及加拿大的20個城市內選出，美國共36家及加拿大14家餐廳上榜。

上榜的加州餐廳中，領先的是舊金山的Saison，位列第22；接續是洛杉磯的 Holbox，排第26位；聖地牙哥 的Addison by William Bradley排第31位；好萊塢海鮮餐廳Providence排第32位。

舊金山餐廳繼續保持強勁勢頭，Benu位列第33位，Atelier Crenn位列第44位，以及Sons and Daughters位列第45位。

在西好萊塢，Somni餐廳在關閉四年後，於2024年12月重新開業，屬新上榜餐廳，位列第46位；而洛杉磯市中心的Kato餐廳則位列第49位，成為加州勝出餐廳的最後一家。

上述加州的名單中，Holbox、Kato、Providence、Atelier Crenn、Saison和Benu屬於再次上榜，而Somni、Addison by William Bradley及Sons and Daughters則是新晉品牌榮登美譽。

新獲嘉獎並重新開業的Somni餐廳由主廚扎巴拉（Aitor Zabala）獨自經營，顯示其事業達至另一里程碑。這家氛圍溫馨、主打帶有西班牙風味的菜式。

Somni最初由扎巴拉與另一名廚安德烈斯（José Andrés）合作創立，近期也榮獲米其林三星，並且獲得「洛杉磯時報」評選為加州101家最優餐廳之一。

另外，上榜的舊金山Atelier Crenn餐廳榮獲「永續餐廳獎」，而Benu餐廳的創辦人Corey Lee則獲嘉許為Estrella Damm廚師之選。