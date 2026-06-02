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全美最適合養育家庭城市 加州佛利蒙、爾灣居前三

洛杉磯訊
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財經網站WalletHub近日公布2026年「全美最適合養育家庭城市」排名，加州28座城市上榜，其中佛利蒙（Fremont）奪全美第一。（取自佛利蒙市府臉書）

財經網站WalletHub近日公布2026年「全美最適合養育家庭城市」排名，加州共28城市上榜，其中佛利蒙（Fremont）奪全美第一，南加爾灣則名列第三。就連曾被稱為「美國冰毒之都」的加州佛萊斯諾（Fresno），如今也被評選為美國較適合養育家庭的城市之一。

WalletHub此次針對全美180多座城市進行評比，依據45項與家庭生活相關的指標進行分析，包括生活負擔能力、教育、健康與安全、家庭娛樂及社會經濟因素等，希望協助尋找更適合居住與養育孩子的城市。

WalletHub指出，全美排名第一的佛利蒙能奪冠，主因包括優質學區、高家庭收入及低貧窮率。該市經過生活成本調整後的家庭收入中位數超過13萬7000美元，列全美前段；同時也擁有全美第二低的家庭貧窮率，以及第五低的糧食券領取比例。佛利蒙過去也曾被評為「全美最快樂城市」，在家庭友善度上長期名列前茅。

南加州的爾灣排名全美第三，主要受惠低暴力犯罪率與高評價公立學校。擁有全美第二低的人均暴力犯罪率，以及第15低的人均財產犯罪率。研究指出，爾灣在兒童教育方面表現亮眼，不僅擁有全美第三高比例、評分達7分以上（滿分10分）的學校，高中畢業率也排名全美第八。

其他表現亮眼的加州城市，還包括聖地牙哥排第12、舊金山第18，以及漢庭頓灘（Huntington Beach）第20。

洛杉磯整體排名則為全美第67名，雖然在「家庭娛樂」項目高居全美第二，但受高生活成本拖累，整體排名未能更進一步。

事實上，「生活負擔能力」成為多數加州城市的最大弱點。聖塔安那在此項目幾乎墊底，排名全美第180；安那罕、奧柯斯那（Oxnard）表現也不理想。

WalletHub分析師Chris Lupo表示，要找到最適合養育家庭的城市並不容易，因為必須在生活成本、教育品質、安全環境及娛樂資源之間取得平衡。

另外，長期形象負面的佛萊斯諾的表現受矚目。這座位中央谷地的城市，曾因2009年英國廣播公司（BBC）紀錄片《沉迷冰毒的城市》（The City Addicted to Crystal Meth）聲名狼藉，紀錄片聚焦冰毒問題對當地社區造成的衝擊。不過，在最新排名中，佛萊斯諾仍名列全美第138，甚至超越費城及紐奧良等大型城市。

根據排名結果，全美前三依序為北加州佛利蒙、堪薩斯州奧弗蘭帕克（Overland Park）以及南加州爾灣。

財經網站WalletHub近日公布2026年「全美最適合養育家庭城市」排名，加州...
財經網站WalletHub近日公布2026年「全美最適合養育家庭城市」排名，加州28座城市上榜，其中佛利蒙（Fremont）奪全美第一，爾灣（見圖）則名列第三。（截圖自Irvine Company官網）

爾灣 加州 南加

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