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防鬥雞牟利 議員提案限養公雞數量

編譯組╱綜合報導
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加州州議員羅傑斯提出限制個人飼養公雞數量的立法提案，目的為阻止鬥雞活動。（示意圖...
加州州議員羅傑斯提出限制個人飼養公雞數量的立法提案，目的為阻止鬥雞活動。（示意圖，Unsplash╱Zosia Szopka）

街上行人可能在一個上午留意到，於加州議會大樓外的N街上（N Street），出現不尋常的景象和聲響。一群公雞在帳篷下搭建的雞欄中不停地啼叫，這是為了宣傳一項旨在限制個人飼養公雞數量的立法提案。

媒體KCRA Channel 3報導，上述法案由州議員羅傑斯（Chris Rogers）提出，名為「第928號法案」，規定自2027年1月1日起，禁止任何人飼養或繁殖超過25隻公雞，違規者將處以罰款。

提案人羅傑斯在其法案建議的分析文件中，談及法案的一個目的是阻止鬥雞活動：「鬥雞是一種野蠻且不可饒恕的犯罪產業，它透過嚴重虐待動物來牟利。儘管這種活動在每個州和聯邦法律下，均屬違法，但在加州乃至全美仍然是一個廣泛流行的犯罪產業。」

然而，法案的反對者指出，從法案的分析內容看，並未明確針對鬥雞問題。同時，曾在州議會大樓飼養公雞的加州鬥雞保護協會（The California Association for the Preservation of Gamefowl）表示，法案將威脅到養殖農戶的利益。

該協會的新聞稿指出：「AB 928法案將對傳統鬥雞的展覽和繁殖施加全面限制，而這種傳統鬥雞活動在加州的拉丁裔、菲律賓裔和農村社區有著深厚的根基。」

該法案目前正在州議會的農業委員會和司法委員會審議中，上述協會表示正計畫與立法議員會面，要求制定負責任的、以證據為本的監管措施。

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