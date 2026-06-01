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物價高 近28%美國人做副業賺錢

洛杉磯訊
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根據電商平台Omnisend最新研究，約28%的美國人目前擁有副業。例如：不少人...
根據電商平台Omnisend最新研究，約28%的美國人目前擁有副業。例如：不少人利用下班後時間兼差送餐、接案或經營網路生意，以增加額外收入。（示意圖取自pexels）

根據USA Today報導，隨著生活成本持續攀升，越來越多美國人開始利用下班後的時間經營「副業」增加收入。無論是深夜外送餐點、在網路販售手工藝品，或經營社群媒體爭取品牌合作，如今副業已成為不少家庭維持生計的重要來源。根據電商平台Omnisend最新研究，約28%的美國人目前擁有副業。

Omnisend研究指出，擁有副業的這群人中，其中近一半（49%）是在過去一年內才開始經營副業，另有54%的人坦言，從事副業的主要原因，是為了支付帳單與基本生活開銷。另一項由ZipRecruiter公布的調查則顯示，擁有副業的美國人比例甚至高達35%。在2025年就業市場成長疲弱、裁員消息頻傳的情況下，不少民眾除了想增加收入，也希望建立「財務緩衝」，以因應可能面臨的失業風險。

ZipRecruiter經濟學家Nicole Bachaud指出，許多人擔心一旦失去正職工作，很難在短時間內找到新的收入來源，因此選擇提前經營副業，替未來可能出現的變數做準備。她表示：「過去一年就業市場狀況不穩，很多人心裡都在想，如果現在失業了，可能很難再找到工作。因此開始經營副業，其實是在為未知的未來做準備。」

調查也發現，副業幾乎橫跨所有年齡與收入族群。其中，Z世代（Gen Z）因創業意識較強，是最容易投入副業的一群；不過千禧世代、X世代與嬰兒潮世代同樣有不少人經營副業。

令人意外的是，高收入族群反而更常擁有副業。ZipRecruiter調查指出，年收入超過15萬美元者中，約45%有額外收入來源；相比之下，年收入低於2萬5000美元者，比例約為31%。

專家分析，收入與技能越高的人，往往越容易透過專業能力創造額外收入。例如AI工程師、行銷顧問或內容創作者，都更容易接觸到高單價接案與顧問工作。

目前最熱門的副業類型則以電子商務（e-commerce）居冠。許多人透過eBay、Etsy與Facebook Marketplace等平台販售二手商品、手工藝品與數位商品賺取收入。Omnisend調查顯示，約46%的副業族從事網路販售，31%從事自由接案工作，另有21%經營社群內容或部落格。

電商顧問Greg Zakowicz指出，在物價壓力下，許多人開始出售家中閒置物品，希望用最少成本換取額外現金。他認為，二手轉售市場熱度持續升高，反映民眾正積極尋找「最省力的賺錢方式」。收入方面，電商副業似乎也最具潛力。調查顯示，約39%的電商副業者每月額外收入超過1000美元，高於自由工作者、外送員與內容創作者。

此外，一份由BestBrokers根據Upwork數據進行的分析指出，目前時薪最高的副業之一是「人生教練（life coach）」，平均時薪可達150美元，但收入高度依賴個人品牌與知名度。品牌內容創作者平均時薪約40美元；聯盟行銷（affiliate marketing）則平均約37.5美元。攝影師、文案寫手、家教與T-shirt設計等副業，平均時薪也普遍超過30美元。

專家提醒，投入副業前仍需評估自身時間、財務狀況與長期規畫。Zakowicz表示，許多人只看到眼前收入，卻忽略未來可能面臨的風險與壓力。

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