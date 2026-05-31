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搭機遇鄰座摳腳死皮 網猛批還出招

【洛杉磯訊】
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一網友近日發帖稱，她在飛機上遇到鄰座摳腳，讓她直呼受不了。（示意圖取自Pexel...
一網友近日發帖稱，她在飛機上遇到鄰座摳腳，讓她直呼受不了。（示意圖取自Pexels）

加州郵報28日報導，一網友在飛機上遭遇「腳皮犯罪」，她直呼受不了。帖子發出後，引起大批網友共鳴，稱有過相似經歷。

近日，網名Jeetyetdude的網友在Reddit發了一張圖片，她飛機的鄰座乘客，正在用手清理赤裸腳上的死皮，看起來像在做「空中的足部SPA」。Jeetyetdude稱，「坐在我旁邊的女士，居然摳她赤裸雙腳上的死皮。」

帖子發出後，該鄰座乘客的行為在網路上遭到猛烈批評，有300人評論。「有些人真的應該被終身禁止搭飛機，」一網友譴責當眾摳腳死皮的行為時說道。

「為什麼有人會覺得，浴室裡才該做的事，在浴室以外的地方做，也沒問題？」另一網友說，而第三位則直接寫道：「我討厭人類。」

還有一些人提出阻止該女子在高空進行「美容保養」的方法。

「我會直接叫空服員過來，然後指向那個在摳腳的人，」一位自稱很懂航空禮儀的網友建議。

另一人則建議：「拿起安全須知手冊朝她那邊猛搧風……也許她就會明白暗示了。」

不幸的是，如今的航空旅行在三萬英尺高空常常像場惡夢。

文章提到，最近另一起「足部違規事件（podiatric infraction）」中，一名頭等艙乘客在美國航空（American Airlines）航班上，竟把鄰座乘客的扶手當成腳踏墊。

受害者在Reddit描述這段經歷時說，「五年來第一次遇到有腳直接出現在我面前。」受害者說，他曾把對方的腳從扶手上推開，但那名乘客之後又再次把腳放上去。

加州

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