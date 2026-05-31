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16歲已有多年經驗 年輕人炒股愈來愈早

洛杉磯訊
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最新趨勢顯示，Z世代（Gen Z）與年輕千禧世代（younger millenn...
最新趨勢顯示，Z世代（Gen Z）與年輕千禧世代（younger millennials）正愈來愈早投入股市投資。(示意圖取自unsplash）

據NBC電視新聞報導，最新趨勢顯示，Z世代（Gen Z）與年輕千禧世代（younger millennials）正愈來愈早投入股市投資。隨著Z世代對金融知識與理財觀念的興趣日益提升，南加州聖地牙哥一高中生積極鼓勵同齡人學習投資與個人理財。

報導指出，越來越多青少年在尚未達到可自行開設證券帳戶的法定年齡前，便已接觸股票、投資與個人理財知識。對16歲的沙爾奇（Lucas Schalch）而言，查看股市行情早已成為每日生活的一部分。這位就讀聖地牙哥大教堂天主教高中（Cathedral Catholic High School）的二年級學生，代表一股快速崛起的新趨勢：Z世代與年輕千禧世代對投資產生濃厚興趣。

如今的年輕投資人，擁有過去幾代人未曾享有的便利條件，包括各種線上交易平台與手機投資App。沙爾奇表示，像是Robinhood，以及Fidelity和Schwab等平台，許多券商都提供線上操作功能，尤其在iPhone上使用非常方便。

此外，許多投資App允許投資人只花幾美元購買零碎股份（fractional shares），大幅降低新手進入投資市場的門檻。

沙爾奇說，一開始他只有投資50美元，金額非常小，但有基礎後，隨著學到更多知識，他逐漸投入更多資金。

他透露，早在12歲時，便在父母同意下投資股市，至今已有四年經驗。他認為，投資早已不只是華爾街專業人士的專利。「其實沒有必要等待。從數學角度看，越早開始越有優勢，因為你擁有更多時間，讓資金透過時間慢慢累積與增值」。與此同時，他也指出，許多Z世代青少年比過去幾代人更早感受到財務壓力，包括通膨、高房價以及未來債務等問題。

目前，沙爾奇負責學校金融社團，近期也在TEDx CCHS活動中發表TEDx演講。他同時創辦由學生主導的「Foundations of Finance Project」，並在聖地牙哥縣多所學校舉辦金融相關工作坊。

談到投資觀念，沙爾奇建議年輕人從自己熟悉的品牌與產品開始了解市場。「像是iPhone，與其花錢買最新款iPhone手機，不如考慮投資Apple股票；或者投資Nike，而不是一直購買最新款球鞋。這樣會發現，投資帶來的回報其實可能更高。」

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