屋頂類型 成了民眾投房保難題

加州房屋保險公司會因屋頂類型和屋頂使用年限考慮是否承保房屋。（美聯社）

去年8月，加州 房屋保險 危機波及到伊瑟史密斯（Scott Ethersmith）位於舊金山 日落區（Sunset）的家，原因出在其屋頂類型。

伊瑟史密斯的保險公司Lemonade在棄保信件上寫道：「公司準則禁止我們為平頂房屋提供保險，因為與其他類型屋頂房屋相比，平頂房屋較易遭受高額損失。」

舊金山紀事報報導，平屋頂並非是加州房屋保險的唯一問題，加州最大20家產物保險公司（總市場占有率超過90%）幾乎都對屋頂類型、坡度或使用年限作出限制。最常見的限制包括使用非防火材料和超過預期使用壽命的屋頂，以及排水不良的平屋頂。

紀事報指出，現在有愈來愈多保險公司使用衛星圖片或無人機拍攝到的影像檢查客戶屋頂狀況，也因此出現一些加州居民因為保險公司誤讀結果被取消保單的例子。加州議會目前正在審議一項規範這類作法的法案。

聖塔克魯茲Moriarty's Roofing屋頂公司老闆莫瑞亞提（Kelly Moriarty） 表示，過去幾年裡，前來尋求其幫助的客戶數量激增，大部分都是為了獲得一份可證明其屋頂使用年限的文件。

保險資訊研究院（Insurance Information Institute）發言人魯伊茲（Janet Ruiz）表示，民眾在安裝新屋頂或購買房屋請屋頂公司出具報告時，務必詢問屋頂的預期使用年限。根據材料的不同，屋頂使用壽命差異很大，從10年到150年以上不等。

紀事報指出，不同保險公司有不同的規定。例如，Mercury Insurance和 Wawanesa Insurance都明確表示，他們不承保屋頂使用超過25年的房屋，但較耐用的瓦片和石板屋頂除外；Farmers Insurance則規定，使用年限超過15年的瀝青屋頂只能獲得實際現金價值保險，這種保險只賠償屋頂損壞後的折舊價值，而非全額更換費用。

到目前為止，遭遇棄保最多的是木材屋頂房屋，因為極易著火，因此大部分大型保險公司都拒絕承保。