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大學生程度差 教授被迫教初中數學

編譯廖宜怡╱綜合報導
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超過500名加大教授簽署公開信呼籲加大恢復標準化學測要求。（美聯社）
超過500名加大教授簽署公開信呼籲加大恢復標準化學測要求。（美聯社）

加大（University of California）數百名教授發出警告，由於加大系統招生不再要求學生提供標準化學測成績，導致大學生的基本數學能力嚴重不足。

加州郵報報導，超過500名加大教授簽署一封公開信表示，由於學生對接受大學教育的準備不足，使教授們被迫在微積分和其他課程中教授初中程度數學。這封信是由柏克萊加大數學系教授史坦科娃（Zvezdelina Stankova）、吉托米爾斯卡亞（Svetlana Jitomirskaya）、拉特（John W Lott）、阿加納吉克（Mina Aganagic）和法學院教授霍夫內格（Chris Jay Hoofnagle）共同撰寫

這封信寫道：「我們發現，學生對大學課程的準備嚴重不足，以至於教師不得不重新教授他們初中數學，同時還要教授在科學、工程、經濟和其他需要定量分析的領域所需的基本知識。」

教授們還說：「準備不足的學生和準備充分的學生之間差距愈來愈大，導致課程兩極化，削弱了可以為學生立下的基礎，也使教授高級STEM課程的工作變得更加困難。」

教授們稱，掩蓋學生之間的能力差距既損害學生利益，也損害加大系統利益。

加大理事會2020年投票通過申請入學不必再提交SAT和ACT成績，並自2021年秋季班開始實施。共同簽署這封公開信的教授們將此決定歸咎於低收入學生律師提出的種族歧視論點，並呼籲加大恢復標準化學測要求，作為「衡量學生基本準備程度的共通標準」。

去年，聖地牙哥加大教職員工作組（Senate-Administration Working Group）公布一份令人震驚的報告，指出該校缺乏基本數學能力的學生人數增加了30倍。

聖地牙哥加大報告表示，該校2020學年新生中只有約30人數學程度低於高中程度，但到2025學年，這一數字大增至900人，幾乎每12名新生中就有1人無法解初中程度的數學題。

教授們在公開信中表示，標準化學測「不是實現公平的障礙，相反地，它是實現公平的先決條件。」

柏克萊加大

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